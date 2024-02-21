Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg
Киев • УНН
Юридические эксперты одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для компенсации Украине убытков от российского вторжения, как это разрешено международным правом.
Эксперты по правовым вопросам одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на 300 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Специалисты отмечают, что такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы вторжения россии в Украину.
Письмо, которое было разослано в столицы стран "Большой семерки", подписано десятью экспертами и практиками международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.
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Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против поссии, учитывая продолжающееся нарушение ею наиболее фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за убытки, возникшие непосредственно в результате противоправных действий поссии
По мнению ученых-юристов, конфискация была бы незаконной, если бы была применена против невиновного государства, которое не нарушило своих международных обязательств.
Такие действия разрешены, утверждают они, если они предпринимаются против государства-нарушителя и направлены на то, чтобы убедить его прекратить свое незаконное поведение и выполнить свое обязательство по выплате компенсации потерпевшим
Также это допускается в случае если уговоры не помогают, добиться этой компенсации с помощью активов государства-нарушителя.
Дополнение
Письмо пришло именно тогда, когда страны "Большой семерки" обсуждают, что делать с активами, поскольку потребности Украины в финансировании остаются постоянно высокими, а война не проявляет никаких признаков утихания.
В издании отметили, что ЕС медленно достигает прогресса в реализации планов, по крайней мере планируя налог на непредвиденную прибыль, полученную за счет активов. В прошлом году активы принесли прибыль в размере 4,4 млрд евро.
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По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, Великобритания и США подталкивают союзников по "Большой семерке" к полной конфискации активов центрального банка рф. Канада открыта для этой идеи.
В то же время По информации Bloomberg, европейские члены группы, особенно Франция и Германия, сейчас выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро, а также создать опасный прецедент.
Напомним
США перечислили Эстонии около $500 тыс. конфискованных российских активов, чтобы помочь Украине с ремонтом поврежденной в результате российских атак электросети.
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Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg
Юридические эксперты одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для компенсации Украине убытков от российского вторжения, как это разрешено международным правом.
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