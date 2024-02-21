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Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg

Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 12:37  •  21224 просмотра

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Юридические эксперты одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для компенсации Украине убытков от российского вторжения, как это разрешено международным правом.

Эксперты по правовым вопросам одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на 300 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали 

Специалисты отмечают, что такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы вторжения россии в Украину.

Письмо, которое было разослано в столицы стран "Большой семерки", подписано десятью экспертами и практиками международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст13 февраля 2024, 10:40 • 28921 просмотр

Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против поссии, учитывая продолжающееся нарушение ею наиболее фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за убытки, возникшие непосредственно в результате противоправных действий поссии

- написали эксперты.

По мнению ученых-юристов, конфискация была бы незаконной, если бы была применена против невиновного государства, которое не нарушило своих международных обязательств.

Такие действия разрешены, утверждают они, если они предпринимаются против государства-нарушителя и направлены на то, чтобы убедить его прекратить свое незаконное поведение и выполнить свое обязательство по выплате компенсации потерпевшим

Также это допускается в случае если уговоры не помогают, добиться этой компенсации с помощью активов государства-нарушителя.

Дополнение

Письмо пришло именно тогда, когда страны "Большой семерки" обсуждают, что делать с активами, поскольку потребности Украины в финансировании остаются постоянно высокими, а война не проявляет никаких признаков утихания.

В издании отметили, что ЕС медленно достигает прогресса в реализации планов, по крайней мере планируя налог на непредвиденную прибыль, полученную за счет активов. В прошлом году активы принесли прибыль в размере 4,4 млрд евро.

Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи17 февраля 2024, 12:33 • 28661 просмотр

По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, Великобритания и США подталкивают союзников по "Большой семерке" к полной конфискации активов центрального банка рф. Канада открыта для этой идеи.

В то же время По информации Bloomberg, европейские члены группы, особенно Франция и Германия, сейчас выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро, а также создать опасный прецедент.

Напомним

США перечислили Эстонии около $500 тыс. конфискованных российских активов, чтобы помочь Украине с ремонтом поврежденной в результате российских атак электросети.

Использование активов рф для помощи Украине: Euroclear предостерегает от варианта G7 с залогом - FT16 февраля 2024, 14:16 • 20055 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Фахівці з міжнародного права схвалили конфіскацію російських активів на користь України - Bloomberg
International law experts approve confiscation of russian assets in favor of Ukraine - Bloomberg
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