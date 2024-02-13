Совет ЕС открыл путь к использованию доходов от замороженных активов рф в пользу Украины - Минюст

Накануне Совет ЕС принял решение, открывающее путь для использования доходов от замороженных активов рф для компенсации ущерба Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве поясняют, что решение и постановление разъясняют обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих замороженными активами и резервами Центробанка россии.

Предварительно в юрисдикциях партнеров по G7, ЕС и Австралии заморожено 260 млрд евро активов Центрального банка россии, причем более двух третей из них - в ЕС.

Принятое Советом ЕС решение разъясняет, в частности, правовой статус доходов, которые получают центральные депозитарии от пользования российскими активами. Это открывает путь к использованию прибыли от замороженных российских активов в пользу Украины - отметила заместитель Министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

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В Министерстве отмечают, что это решение дает возможность Совету установить финансовый взнос в бюджет ЕС, собранный путем прибыли от пользования росактивами. Средства хотят направить для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции.

В Минюсте добавляют, что это решение стало возможным благодаря совместной работе Украины с международными партнерами.

В частности, в рамках последнего рабочего визита в Брюссель команда Министерства юстиции Украины работала над решением вопросов о направлении доходов от обездвиженных резервов ЦБР для восстановления Украины вместе с международными партнерами - резюмировали в Министерстве юстиции.

В ведомстве подытожили, что одной из приоритетных задач для Минюста остается создание надлежащей юридической основы для обеспечения компенсации убытков, причиненных Украине российскими захватчиками, за счет российских активов в Украине и за рубежом.

Напомним,

Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.