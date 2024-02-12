Рада ЄС дозволила використовувати прибутки від заморожених російських активів для підтримки України

Сьогодні, 12 лютого, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, що дозволить ЄС використовувати прибуток від заморожених російських активів для України. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише УНН.

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Рада ЄС ухвалила рішення та регламент, що роз'яснює зобов'язання Центральних депозитаріїв цінних паперів (CSD), що володіють активами та резервами Центрального банку Росії (ЦБ РФ), які знерухомлені внаслідок обмежувальних заходів ЄС.

Зазначається, що рішення Ради ЄС роз'яснює також правовий статус доходів, отриманих CSD у зв'язку з володінням російськими знерухомленими активами, і встановлює чіткі правила для суб'єктів, які їх утримують.

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Зокрема, CSD, які володіють активами CBR на суму понад 1 мільйон євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, накопичені через обмежувальні заходи ЄС, а також повинні зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, ЦСД забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Також з огляду на ризики і витрати, пов'язані з володінням активами і резервами Центрального банку росії, кожен центральний депозитарій цінних паперів може звернутися до свого наглядового органу з проханням дозволити випуск частки цього чистого прибутку з метою дотримання встановлених законом вимог щодо управління капіталом і ризиками.

Це рішення відкриває шлях для прийняття Радою ЄС постанови про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення та відбудови на пізнішому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України, щодо якого Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої угоди 6 лютого 2024 року