Совет ЕС разрешил использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины

Сегодня, 12 февраля, Совет Европейского Союза принял решение, которое позволит ЕС использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.

Детали

Совет ЕС принял решение и регламент, разъясняющий обязательства Центральных депозитариев ценных бумаг (CSD), владеющих активами и резервами Центрального банка России (ЦБ РФ), которые обездвижены в результате ограничительных мер ЕС.

Отмечается, что решение Совета ЕС разъясняет также правовой статус доходов, полученных CSD в связи с владением российскими обездвиженными активами, и устанавливает четкие правила для субъектов, которые их удерживают.

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В частности, CSD, которые владеют активами CBR на сумму более 1 миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные из-за ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Кроме того, ЦСД запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Также с учетом рисков и расходов, связанных с владением активами и резервами Центрального банка России, каждый центральный депозитарий ценных бумаг может обратиться к своему надзорному органу с просьбой разрешить выпуск доли этой чистой прибыли с целью соблюдения установленных законом требований по управлению капиталом и рисками.

Это решение открывает путь для принятия Советом ЕС постановления о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного из этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе. Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины, по которому Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года - говорится в решении Совета ЕС.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

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