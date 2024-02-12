Совет ЕС разрешил использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  290846 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  248141 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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08.02.24  •  288608 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  316872 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  249693 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208419 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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В рф столкнулись два поезда, с рельсов сошло 10 вагонов

В рф столкнулись грузовой и хозяйственный поезда после того, как один из машинистов проехал на красный свет, в результате чего 10 вагонов сошли с рельсов, но никто не пострадал.

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В Тернопольской области, сожитель женщины избивал ее детей: малолетние ребята оказались в больнице с многочисленными травмами

Сожитель женщины избивал двух ее малолетних сыновей, в возрасте 2 и 4 года. Дети получили телесные повреждения средней тяжести. Полиция начала уголовное производство.

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Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

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Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

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На Львовщине введут пилотный проект реформы социальной составляющей в работе ТЦК и СП

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Взрывы были слышны в Херсоне. Городская и областная власть пока не комментировала информацию. В области объявлена воздушная тревога.

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Взрывы прогремели в Херсоне - СМИ

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Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после того, как российская атака попала в нефтебазу и вызвала большой пожар.

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Апелляционная палата ВАКС отправила Лиева под арест с возможностью внесения 50 млн грн залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога для бывшего руководителя Департамента военно-технической политики Министерства обороны Украины Александра Лиева.

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Апелляционная палата ВАКС отправила Лиева под арест с возможностью внесения 50 млн грн залога

Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео

Спецназовцы уничтожили вражеский командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов в Херсонской области, убив 10 и ранив еще 2 солдат.

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Уничтожили вражеский командно-наблюдательный пост и склад с боекомплектом противника: в ССО показали видео

За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко

За прошедшую неделю Национальная гвардия уничтожила более 100 единиц российской военной техники, включая танки, бронемашины и склады с боеприпасами, ликвидировав активы на десятки миллионов долларов.

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За неделю ликвидировано более 100 единиц военной техники и блиндажей оккупантов - Клименко