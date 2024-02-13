Рада ЄС відкрила шлях до використання прибутків від заморожених активів рф на користь України - Мін'юст
Київ • УНН
Рада ЄС ухвалила рішення, що дозволяє використовувати прибутки від заморожених активів російського центрального банку для компенсації втрат України від війни.
Напередодні Рада ЄС прийняла рішення, що відкриває шлях для використання прибутків від заморожених активів рф для компенсації збитків Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України, пише УНН.
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У відомстві пояснюють, що рішення та постанова роз’яснюють зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють замороженими активами та резервами Центробанку росії.
Попередньо в юрисдикціях партнерів по G7, ЄС та Австралії заморожено 260 млрд євро активів Центрального банку росії, причому понад дві третини з них - в ЄС.
Прийняте Радою ЄС рішення роз’яснює, зокрема, правовий статус доходів, які отримують центральні депозитарії від користування російськими активами. Це відкриває шлях до використання прибутку від заморожених російських активів на користь України
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У Міністерстві наголошують, що це рішення дає можливість Раді встановити фінансовий внесок до бюджету ЄС, зібраний шляхом прибутку від користування росактивами. Кошти хочуть спрямувати для підтримки України та її відновлення і реконструкції.
У Мін'юсті додають, що це рішення стало можливим завдяки спільній роботі України з міжнародними партнерами.
Зокрема в межах останнього робочого візиту до Брюсселю команда Міністерства юстиції України працювала над вирішенням питань щодо спрямування доходів від знерухомлених резервів ЦБР для відновлення України разом з міжнародними партнерами
У відомстві підсували, що одним із пріоритетних завдань для Мін‘юсту залишається створення належної юридичної основи для забезпечення компенсації збитків, завданих Україні російськими загарбниками, коштом російських активів в Україні та за кордоном.
Нагадаємо
Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.