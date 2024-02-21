ЄС запровадить санкції проти осіб причетних до депортації українських дітей - The Guardian
Київ • УНН
Європейський Союз запровадить санкції проти росіян і білорусів, причетних до депортації українських дітей на окуповані території, згідно з проєктом 13-го пакету санкцій проти росії.
У 13-му пакеті санкції проти рф Європейський Союз запровадить санкції проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними видання, у проєкті санкцій - чоловіки та жінки, які брали безпосередню участь у незаконному вивезенні дітей до окупованого Криму, Білорусі та Росії.
До 13-го пакета санкцій проти рф потрапили майже 200 юридичних та фізичних осіб - Боррель21.02.24, 12:54 • 26074 перегляди
Йдеться зокрема про Інну Варламову - дружину Сергія Миронова, депутата держдуми і лідера партії "справедлива росія - за правду". Варламова усиновила дитину, яку викрали з дитячого будинку у Херсоні.
Вона особисто їздила у Херсонську область і вивозила двох дітей до рф. Для однієї дитини змінили прізвище на Миронова та змінили місце народження на Подольськ.
Також до списку потрапила Марина Пещанська - так званий "омбудсмен з прав дитини" в Криму. Вона займалася незаконним перевезенням дітей з дитячого будинку Мелітополя до Севастополя.
Окрім того, у санкційний список потрапили Ольга Волкова та Дмитро Демідов. Їх називають одними з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими сім'ями.
Доповнення
У The Guardian додають, що у санкційному списку детально описано спробу перепрограмувати українських дітей щодо ставлення до війни.
На окупованій частині Запоріжжя росіяни мілітаризують українських дітей - Федоров14.02.24, 19:11 • 26795 переглядiв
Для них організовують зустрічі із окупантами, змушують їх надсилати солдатам російської армії листівки, вчать основ бойової підготовки та поводження з дронами.
Нагадаємо
Головування Бельгії у Раді ЄС заявило, що ЄС погодив свій 13-й пакет санкцій проти рф, який буде затверджений 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.