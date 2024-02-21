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ЄС запровадить санкції проти осіб причетних до депортації українських дітей - The Guardian

ЄС запровадить санкції проти осіб причетних до депортації українських дітей - The Guardian

Київ • УНН

 • 25759 перегляди

Європейський Союз запровадить санкції проти росіян і білорусів, причетних до депортації українських дітей на окуповані території, згідно з проєктом 13-го пакету санкцій проти росії.

У 13-му пакеті санкції проти рф Європейський Союз запровадить санкції проти  росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі 

Згідно з даними видання, у проєкті санкцій - чоловіки та жінки, які брали безпосередню участь у незаконному вивезенні дітей до окупованого Криму, Білорусі та Росії.

До 13-го пакета санкцій проти рф потрапили майже 200 юридичних та фізичних осіб - Боррель21.02.24, 12:54 • 26074 перегляди

Йдеться зокрема про Інну Варламову - дружину Сергія Миронова, депутата держдуми і лідера партії "справедлива росія - за правду". Варламова усиновила дитину, яку викрали з дитячого будинку у Херсоні.

Вона особисто їздила у Херсонську область і вивозила двох дітей до рф. Для однієї дитини змінили прізвище на Миронова та змінили місце народження на Подольськ.

Також до списку потрапила Марина Пещанська - так званий "омбудсмен з прав дитини" в Криму. Вона займалася незаконним перевезенням дітей з дитячого будинку Мелітополя до Севастополя.

Окрім того, у санкційний список потрапили Ольга Волкова та Дмитро Демідов. Їх називають одними з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими сім'ями. 

Доповнення

У The Guardian додають, що у санкційному списку детально описано спробу перепрограмувати українських дітей щодо ставлення до війни.

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Для них організовують зустрічі із окупантами, змушують їх надсилати солдатам російської армії листівки, вчать основ бойової підготовки та поводження з дронами.

Нагадаємо

Головування Бельгії у Раді ЄС заявило, що ЄС погодив свій 13-й пакет санкцій проти рф, який буде затверджений 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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