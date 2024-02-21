До 13-го пакета санкцій проти рф потрапили майже 200 юридичних та фізичних осіб - Боррель
Київ • УНН
ЄС погодив свій 13-й пакет санкцій проти росії проти близько 200 фізичних та юридичних осіб, спрямованих проти організацій, що допомагають росії обходити торговельні санкції.
У новому пакеті санкцій проти росії під обмеження потраплять майже 200 фізичних та юридичних осіб. Про це розповів Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Ми маємо домовленість про 13 пакет (санкцій - ред.). Ми додаємо майже 200 фізичних та юридичних осіб до нашого пакета, завдяки чому список ЄС перевищить 2000
За його словами, новий пакет санкцій спрямований зокрема проти організацій, які допомагають росії обходити санкційні обмеження у торгівлі.
Нагадаємо
Головування Бельгії у Раді ЄС заявило, що ЄС погодив свій 13-й пакет санкцій проти рф, який буде затверджений 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Новий пакет санкцій ЄС до роковин війни спрямований проти російських військових та технологічних компаній - Euractiv09.02.24, 13:27 • 28260 переглядiв