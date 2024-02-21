В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель

В новом пакете санкций против россии под ограничения попадут почти 200 физических и юридических лиц. Об этом рассказал Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Мы имеем договоренность о 13 пакете (санкций - ред.). Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, благодаря чему список ЕС превысит 2000 - заявил Боррель.

По его словам, новый пакет санкций направлен в частности против организаций, которые помогают россии обходить санкционные ограничения в торговле.

Напомним

Председательство Бельгии в Совете ЕС заявило, что ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против рф, который будет утвержден 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv