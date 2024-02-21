В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель
Киев • УНН
ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против России против около 200 физических и юридических лиц, направленных против организаций, помогающих России обходить торговые санкции.
В новом пакете санкций против россии под ограничения попадут почти 200 физических и юридических лиц. Об этом рассказал Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Мы имеем договоренность о 13 пакете (санкций - ред.). Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, благодаря чему список ЕС превысит 2000
По его словам, новый пакет санкций направлен в частности против организаций, которые помогают россии обходить санкционные ограничения в торговле.
Напомним
Председательство Бельгии в Совете ЕС заявило, что ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против рф, который будет утвержден 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.
Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv9 февраля 2024, 11:27 • 25626 просмотров
В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель
ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против России против около 200 физических и юридических лиц, направленных против организаций, помогающих России обходить торговые санкции.
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