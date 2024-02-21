В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  76089 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  104669 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  106002 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  135523 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  152733 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  146638 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  181354 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  304332 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  326508 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373079 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель

В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 10:54  •  15613 просмотра

Read in English

ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против России против около 200 физических и юридических лиц, направленных против организаций, помогающих России обходить торговые санкции.

В новом пакете санкций против россии под ограничения попадут почти 200 физических и юридических лиц. Об этом рассказал Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали 

Мы имеем договоренность о 13 пакете (санкций - ред.). Мы добавляем почти 200 физических и юридических лиц к нашему пакету, благодаря чему список ЕС превысит 2000

- заявил Боррель.

По его словам, новый пакет санкций направлен в частности против организаций, которые помогают россии обходить санкционные ограничения в торговле. 

Напомним

Председательство Бельгии в Совете ЕС заявило, что ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против рф, который будет утвержден 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv9 февраля 2024, 11:27 • 25626 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитика
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
ukrainaУкраина
До 13-го пакета санкцій проти рф потрапили майже 200 юридичних та фізичних осіб - Боррель
Borrell: Almost 200 legal entities and individuals are included in the 13th package of sanctions against russia
Новости по теме

В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель

ЕС согласовал свой 13-й пакет санкций против России против около 200 физических и юридических лиц, направленных против организаций, помогающих России обходить торговые санкции.

Война •   •  15613 просмотра
В 13-й пакет санкций против рф попали почти 200 юридических и физических лиц - Боррель

Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро

Германия выделяет более 1,4 миллиарда евро через KfW на поддержку энергетического сектора Украины, жилищные программы для перемещенных лиц и ремонт инфраструктуры, в частности учреждений здравоохранения и школ, поврежденных во время войны.

Война •   •  14275 просмотра
Банк развития Германии выделил на поддержку Украины более 1,4 миллиарда евро

Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к премьер-министру с просьбой пересмотреть возможность ограничения выплат внутренне перемещенным лицам с марта, поскольку это может лишить до 1 миллиона ВПЛ их единственного источника дохода.

Общество •   •  10805 просмотра
Изменения относительно помощи ВПЛ: Лубинец призвал правительство пересмотреть решение

В комитете по нацбезопасности назвали вызовы, с которыми Украина встретится в 2024 году

Украина столкнется с вызовами, связанными с политическими событиями в США и Польше, а также с целью россии полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области в 2024 году.

Война •   •  23098 просмотра
В комитете по нацбезопасности назвали вызовы, с которыми Украина встретится в 2024 году

Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека

Российские войска обстреляли Херсон ночью, ранив трех местных жителей, среди которых две женщины в возрасте 57 и 39 лет и 25-летний мужчина, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

Война •   •  21484 просмотра
Херсон ночью подвергся очередной вражеской атаке: ранены три человека

Польша и Украина проводят экстренные переговоры из-за блокады пограничных переходов польскими фермерами

Польские и украинские чиновники провели экстренные переговоры для решения спора о блокировании пограничных переходов, вызванного протестами польских фермеров против импорта продовольствия из Украины.

Экономика •   •  20627 просмотра
Польша и Украина проводят экстренные переговоры из-за блокады пограничных переходов польскими фермерами

СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от призыва: среди задержанных военком с Полтавщины

Правоохранители разоблачили еще пять схем, которые помогали мужчинам уклоняться от призыва и нелегально выезжать из Украины, задержав организаторов в разных регионах.

Криминал и ЧП •   •  17339 просмотра
СБУ ликвидировала еще пять схем уклонения от призыва: среди задержанных военком с Полтавщины

российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ

Российский оккупант и блогер, который раскрыл информацию о потерях россии в 16 000 солдат во время штурма Авдеевки, как сообщается, покончил с собой после того, как его соратники начали преследовать его.

Война •   •  19722 просмотра
российский "военкор", который обнародовал потери рф в Авдеевке, покончил с собой - СМИ

рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский

По словам украинского депутата, россияне демонстрируют, что полная оккупация Луганской и Донецкой областей является жизненно важной для них, особенно перед переизбранием путина.

Война •   •  17761 просмотра
рф демонстрирует, что оккупация Луганской и Донецкой областей является для нее необходимой, особенно перед выборами - Вениславский

Благотворители обеспечили спортсменов из Винницкой области снаряжением для академической гребли

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" присоединился к приобретению гребного снаряжения для спортсменов Винницкой области, чтобы помочь решить проблему хронической нехватки спортивного инвентаря.

Спорт •   •  13426 просмотра
Благотворители обеспечили спортсменов из Винницкой области снаряжением для академической гребли