ЄС погодив 13-й пакет санкцій проти росії до роковин вторгнення рф в Україну

У Європейському Союзі погодили 13-й пакет санкцій ЄС проти росії, його мають затвердити у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну, 24 лютого, повідомило головування Бельгії у Раді ЄС у середу, пише УНН.

Угода! Посли ЄС щойно погодили в принципі 13-й пакет санкцій стосовно агресії росії проти України. Цей пакет є одним із найширших, затверджених ЄС. Він пройде письмову процедуру та буде офіційно затверджений 24 лютого - повідомило бельгійське головування у X.

На це відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю угоду щодо нашого 13-го пакету санкцій проти росії. Ми повинні продовжувати вести до деградації путінської воєнної машини. Маючи загалом 2000 імен і назв у списку, ми підтримуємо високим тиск на кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ росії до безпілотників", - написала фон дер Ляєн у X.

ЄС готує 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого - голова МЗС Бельгії