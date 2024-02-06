ЄС готує 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого - голова МЗС Бельгії

Європейський Союз готує 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого, заявила міністр закордонних справ Бельгії, яка головує в Раді ЄС, Аджа Лябіб на засідання Європарламенту у вівторок, пише УНН.

Зараз готується новий пакет санкцій до символічної дати 24 лютого - сказала Лябіб.

Нагадаємо

18 грудня Рада ЄС ухвалила 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф, зокрема запроваджується заборона на імпорт, купівлю або передачу алмазів з росії.