ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  140981 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  158232 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  149119 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  156309 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  260800 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  348817 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333724 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Новости по теме

ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии

ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля, годовщине вторжения рф в Украину.

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ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии

Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по обвинению в государственной измене бывшего народного депутата-беглеца Рената Кузьмина и направило обвинительный акт в суд.

Криминал и ЧП •   •  20645 просмотра
Уголовное дело в отношении беглого нардепа Рената Кузьмина направлено в суд

Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

ЕС может ограничить выезд российских дипломатов за пределы страны, в которой они аккредитованы, в рамках новых санкций против россии, которые обсуждаются накануне годовщины ее вторжения в Украину.

Новости Мира •   •  18579 просмотра
Politico: ЕС может ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

Глава Службы безопасности Украины назвал действия сотрудников, которые совершили нападение на журналистов Bihus. Info, недопустимыми и заявил, что они уже привели к кадровым изменениям.

Политика •   •  21610 просмотра
Глава СБУ назвал недопустимыми действия сотрудников службы в отношении журналистов Bihus.Info

В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

Украинские военные обезвреживают лишь небольшие диверсионные группы россиян, которые проникают в Авдеевку, продолжая удерживать линию обороны, несмотря на сложные условия.

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В Авдеевку иногда заходят лишь единичные ДРГ, их обезвреживают наши военные - Барабаш

"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

Украинские Силы спецопераций сообщили о сверхсложной и эффективной операции в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма.

Война •   •  22495 просмотра
"Ограничили возможности врага": в ССО сообщили об эффективной спецоперации у побережья Крыма и показали кадры

ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале

Рада проголосовала за вызов главы СБУ Василия Малюка для отчета о слежке СБУ за журналистами Bihus. info.

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ВР проголосовала за вызов Малюка из-за ситуации с Bihus: его ждут в зале

Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

Отныне украинцы могут получить свои водительские удостоверения с международной доставкой еще в пять европейских стран: Словения, Хорватия, Черногория, Бельгия и Швейцария.

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Международная доставка водительских удостоверений стала доступной в еще пяти странах

В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

Испанские фермеры заблокировали тракторами основные автомагистрали в знак протеста против высоких цен, бюрократии и конкуренции из-за пределов ЕС.

Новости Мира •   •  18999 просмотра
В Испании фермеры присоединились к протестам: заблокировали основные трассы

На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию

В результате сильных дождей в Закарпатской области Украины был подтоплен ряд зданий, в том числе местная электроподстанция.

Криминал и ЧП •   •  17409 просмотра
На Закарпатье из-за сильных осадков подтопило электроподстанцию