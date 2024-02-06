ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля - глава МИД Бельгии

Европейский Союз готовит 13-й пакет санкций против россии до 24 февраля, заявила министр иностранных дел Бельгии, председательствующей в Совете ЕС, Аджа Лябиб на заседании Европарламента во вторник, пишет УНН.

Сейчас готовится новый пакет санкций к символической дате 24 февраля - сказала Лябиб.

Напомним

18 декабря Совет ЕС принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф, в частности вводится запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из россии.