Партнеры по G7 25 октября объявят о взносах в 50 млрд долларов кредита для Украины. Погашение будет осуществляться за счет доходов
от замороженных российских активов, а ЕС, как ожидается, выделит 35 млрд евро.
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что международный трибунал над Россией маловероятен без ее стратегического поражения. Он отметил, что процесс создания трибунала может длиться долго, как и Нюрнбергские процессы после Второй мировой войны.
Совет Европы обсуждается как один из вариантов для создания международного специального трибунала для рассмотрения вопроса
преступления агрессии против Украины.
Международный специальный трибунал для преследования военных преступлений в Украине может быть создан до конца 2024 года, при этом
рассматриваются варианты его создания на основе многостороннего или двустороннего соглашения, заявил еврокомиссар по вопросам
юстиции Дидье Рейндерс.
Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил текущие приоритеты и определил шаги, необходимые для поддержки Украины в ее борьбе за
справедливость, с представителями ЕС на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.
По словам Генерального прокурора Андрея Костина, большинство заключенных в Украине имеют доступ к бомбоубежищам, поскольку страна
работает над адаптацией своей пенитенциарной системы к условиям военного времени.
ЕС готовит 13-й пакет санкций против россии к 24 февраля, годовщине вторжения рф в Украину.