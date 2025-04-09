Дидье Рейндерс

Костин с прокурором МУС и президентом Евроюста определяли шаги для поддержки Украины

Генеральный прокурор Андрей Костин обсудил текущие приоритеты и определил шаги, необходимые для поддержки Украины в ее борьбе за справедливость, с представителями ЕС на конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.