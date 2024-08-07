"Никто не сможет осудить Россию пока она стратегически не проиграет": Буданов о привлечении России к международному трибуналу

Создание трибунала над россией в Украине возможно только после военного поражения россии, а без стратегического поражения россии, международный трибунал также маловероятен.

Об этом заявил начальники ГУР МОУ Кирилл Буданов, пишет УНН с ссылкой на Forbes.

Трибунал на территории Украины над россией может быть реалистичным исключительно в случае нанесения прямого военного поражения рф. Относительно международного трибунала - немного легче, но не намного. К сожалению, никто не сможет осудить Россию, кто бы там как ни кричал, пока она стратегически не потерпит проигрыш. Это не означает прямого проигрыша на поле боя, а стратегического. Если этого не будет, приговоров также не будет. Процесс может идти вечно - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что Нюрнбергские процессы же происходили после войны, причем даже не в год ее окончания.

Напомним,

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что международный специальный трибунал для преследования военных преступлений в Украине может быть создан до конца 2024 года, при этом рассматриваются варианты его создания на основе многостороннего или двустороннего соглашения.