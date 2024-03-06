Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие во встрече Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел вместе с Еврокомиссаром Дидье Рейндерсом и достопочтенными министрами юстиции стран ЕС. Костин рассказал коллегам о прогрессе, достигнутом Украиной в усилении защиты прав человека. Об этом генпрокурор написал на в Facebook, передает УНН.

Мы активно адаптируем систему к условиям военного времени. Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам. Украина стремится обеспечить соблюдение самых высоких европейских стандартов, необходимых для сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи и экстрадиции. Наша цель - привлечь к ответственности всех преступников, где бы они ни были, - заявил Костин.

Детали

Он отметил, что Украина применяет комплексный подход в усилении защиты прав человека, что является ключевым элементом для обеспечения экстрадиции из европейских стран, в частности реконструирует тюрьмы, внедряет законодательные и регуляторные изменения, направленные на повышение эффективности предотвращения пыток, совершенствует мониторинг соблюдения прав заключенных в сотрудничестве с международными партнерами и организациями гражданского общества.

Напомним

С начала вторжения украинские суды вынесли 81 приговор за военные преступления против россиян, причем 17 обвиняемых были осуждены лично.