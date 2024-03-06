Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам - Костин
Киев • УНН
По словам Генерального прокурора Андрея Костина, большинство заключенных в Украине имеют доступ к бомбоубежищам, поскольку страна работает над адаптацией своей пенитенциарной системы к условиям военного времени.
Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие во встрече Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел вместе с Еврокомиссаром Дидье Рейндерсом и достопочтенными министрами юстиции стран ЕС. Костин рассказал коллегам о прогрессе, достигнутом Украиной в усилении защиты прав человека. Об этом генпрокурор написал на в Facebook, передает УНН.
Мы активно адаптируем систему к условиям военного времени. Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам. Украина стремится обеспечить соблюдение самых высоких европейских стандартов, необходимых для сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи и экстрадиции. Наша цель - привлечь к ответственности всех преступников, где бы они ни были,
Детали
Он отметил, что Украина применяет комплексный подход в усилении защиты прав человека, что является ключевым элементом для обеспечения экстрадиции из европейских стран, в частности реконструирует тюрьмы, внедряет законодательные и регуляторные изменения, направленные на повышение эффективности предотвращения пыток, совершенствует мониторинг соблюдения прав заключенных в сотрудничестве с международными партнерами и организациями гражданского общества.
Напомним
С начала вторжения украинские суды вынесли 81 приговор за военные преступления против россиян, причем 17 обвиняемых были осуждены лично.
Сейчас большинство лиц, находящихся в тюрьмах страны, имеют доступ к бомбоубежищам - Костин
По словам Генерального прокурора Андрея Костина, большинство заключенных в Украине имеют доступ к бомбоубежищам, поскольку страна работает над адаптацией своей пенитенциарной системы к условиям военного времени.
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