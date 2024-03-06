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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Наразі більшість осіб, які перебувають у в'язницях країни, мають доступ до бомбосховищ - Костін

Київ • УНН

 • 55379 перегляди

За словами Генерального прокурора Андрія Костіна, більшість ув'язнених в Україні мають доступ до бомбосховищ, оскільки країна працює над адаптацією своєї пенітенціарної системи до умов воєнного часу.

Наразі більшість осіб, які перебувають у в'язницях країни, мають доступ до бомбосховищ - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у зустрічі Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ разом з Єврокомісаром Дідьє Рейндерсом та високоповажними міністрами юстиції країн ЄС. Костін розповів колегам про прогрес, досягнутий Україною у посиленні захисту прав людини. Про це генпрокурор написав на у Facebook, передає УНН.

Ми активно адаптуємо систему до умов воєнного часу. Наразі більшість осіб, які перебувають у в'язницях країни, мають доступ до бомбосховищ. Україна прагне забезпечити дотримання найвищих європейських стандартів, необхідних для співпраці у сфері взаємної правової допомоги та екстрадиції. Наша мета - притягнути до відповідальності всіх злочинців, де б вони не були,

- заявив Костін.

Деталі

Він зазначив, що Україна застосовує комплексний підхід у посиленні захисту прав людини, що є ключовим елементом для забезпечення екстрадиції з європейських країн, зокрема реконструює в'язниці, впроваджує законодавчі та регуляторні зміни, спрямовані на підвищення ефективності запобігання катуванням, удосконалює моніторинг дотримання прав ув'язнених у співпраці з міжнародними партнерами та організаціями громадянського суспільства.

Нагадаємо

З початку вторгнення українські суди винесли 81 вирок за воєнні злочини проти росіян, причому 17 обвинувачених були засуджені особисто.

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