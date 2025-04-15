Дідьє Рейндерс

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20496 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137468 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 126698 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128279 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126436 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128671 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193050 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76870 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164092 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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“Ніхто не зможе засудити росію допоки вона стратегічно не зазнає програшу”: Буданов про притягнення росії до міжнародного трибуналу

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що міжнародний трибунал над Росією малоймовірний без її стратегічної поразки. Він наголосив, що процес створення трибуналу може тривати довго, як і Нюрнберзькі процеси після Другої світової війни.

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Генпрокурор: триває дискусія щодо юридичної моделі спеціального трибуналу для рф

Рада Європи обговорюється як один з варіантів для створення міжнародного спеціального трибуналу для розгляду питання злочину агресії проти України.

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Міжнародний спеціальний трибунал для переслідування воєнних злочинів в Україні може бути створений до кінця 2024 року, при цьому розглядаються варіанти його створення на основі багатосторонньої або двосторонньої угоди, заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

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За словами Генерального прокурора Андрія Костіна, більшість ув'язнених в Україні мають доступ до бомбосховищ, оскільки країна працює над адаптацією своєї пенітенціарної системи до умов воєнного часу.

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