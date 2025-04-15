Партнери по G7 25 жовтня оголосять про внески у 50 млрд доларів кредиту для України. Погашення здійснюватиметься за рахунок
доходів від заморожених російських активів, а ЄС, як очікується, виділить 35 млрд євро.
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що міжнародний трибунал над Росією малоймовірний без її стратегічної поразки. Він
наголосив, що процес створення трибуналу може тривати довго, як і Нюрнберзькі процеси після Другої світової війни.
Рада Європи обговорюється як один з варіантів для створення міжнародного спеціального трибуналу для розгляду питання злочину
агресії проти України.
Міжнародний спеціальний трибунал для переслідування воєнних злочинів в Україні може бути створений до кінця 2024 року, при цьому
розглядаються варіанти його створення на основі багатосторонньої або двосторонньої угоди, заявив єврокомісар з питань юстиції
Дідьє Рейндерс.
Генеральний прокурор Андрій Костін обговорив поточні пріоритети та визначив кроки, необхідні для підтримки України в її боротьбі за справедливість, з представниками ЄС на конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі.
За словами Генерального прокурора Андрія Костіна, більшість ув'язнених в Україні мають доступ до бомбосховищ, оскільки країна
працює над адаптацією своєї пенітенціарної системи до умов воєнного часу.
ЄС готує 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого, річниці вторгнення рф в Україну.