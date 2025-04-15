трибунал для путіна може бути створений до кінця 2024 року - єврокомісар

Міжнародний спеціальний трибунал для переслідування воєнних злочинів в Україні може бути створений до кінця 2024 року, при цьому розглядаються варіанти його створення на основі багатосторонньої або двосторонньої угоди, заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.