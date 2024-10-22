У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар
Київ • УНН
Партнери по G7 25 жовтня оголосять про внески у 50 млрд доларів кредиту для України. Погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, а ЄС, як очікується, виділить 35 млрд євро.
Партнери з "Групи семи" 25 жовтня у США оголосять про свої внески в ініціативу щодо кредиту обсягом 50 млрд дол. для України із подальшим погашенням за рахунок доходів від знерухомлених російських активів. Про це заявив європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс в Європарламенті у вівторок в межах обговорення виділення ЄС внеску у 35 млрд євро, пише УНН.
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"Пропозиція Єврокомісії передбачає дозвіл на кредит до 35 мільярдів євро з автоматичним механізмом корекції. (...) Пізніше цього тижня, 25 жовтня, у Вашингтоні партнери G7 оголосять про свої внески. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами, щоб забезпечити їхні внески в механізм додаткових кредитів для збільшення бюджетних надходжень України (ERA)", - сказав Рейндерс.
Доповнення
9 жовтня 2024 року Рада ЄС досягла згоди щодо пакету фінансової допомоги Україні. Йдеться про виняткову позику макрофінансової допомоги до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який допоможе Україні у погашенні позик обсягом до 45 мільярдів євро, наданих Європейським Союзом та партнерами "Групи семи".
Мета фінансової допомоги – надати негайну підтримку для задоволення нагальних фінансових потреб України, які збільшились внаслідок посилення агресії росії.
Погашення виняткової позики макрофінансової допомоги та відповідних двосторонніх кредитів від партнерів G7 за ініціативою додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) буде здійснено за рахунок коштів з майбутніх потоків надзвичайних доходів, що походять від знерухомлених російських суверенних активів.
Механізм кредитування України надаватиме ці кошти, а також можливі суми, отримані як добровільні внески від країн-членів ЄС і країн з-поза меж Союзу або з інших джерел, у вигляді фінансової підтримки України задля допомоги їй в обслуговуванні та погашенні позик.
Кредит макрофінансової допомоги обсягом до 35 мільярдів євро є внеском ЄС у позику G7 обсягом до 45 мільярдів євро. Нова операція макрофінансової допомоги буде прив’язана до політичних умов, що узгоджуються з Програмою підтримки України "Ukraine Facility" й, зокрема, з Планом для реалізації цієї Програми. Системи управління й контролю, що були запропоновані у межах Плану для реалізації програми "Ukraine Facilitу", та конкретні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням також застосовуватимуться до позики макрофінансової допомоги.
9 жовтня країни-члени ЄС домовились, що за умови схвалення Європейським парламентом пропозиції Європейської комісії без змін, Рада ЄС також затвердить текст, не змінюючи його, - з метою прискореного ухвалення та забезпечення якнайшвидшого надходження макрофінансової допомоги в Україну.
Європарламент сьогодні голосуватиме за надання Україні 35 мільярдів євро кредиту 22.10.24, 10:18 • 14155 переглядiв