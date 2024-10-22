У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3994 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 13838 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 30463 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46546 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81611 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66529 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78765 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93894 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87359 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178557 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 16599 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24548 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11385 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10016 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 8798 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 30467 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178557 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334610 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268269 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1388 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46549 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18300 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23412 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29087 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар

Київ • УНН

 • 107765 перегляди

Партнери по G7 25 жовтня оголосять про внески у 50 млрд доларів кредиту для України. Погашення здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, а ЄС, як очікується, виділить 35 млрд євро.

У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар

Партнери з "Групи семи" 25 жовтня у США оголосять про свої внески в ініціативу щодо кредиту обсягом 50 млрд дол. для України із подальшим погашенням за рахунок доходів від знерухомлених російських активів. Про це заявив європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс в Європарламенті у вівторок в межах обговорення виділення ЄС внеску у 35 млрд євро, пише УНН.

Деталі

"Пропозиція Єврокомісії передбачає дозвіл на кредит до 35 мільярдів євро з автоматичним механізмом корекції. (...) Пізніше цього тижня, 25 жовтня, у Вашингтоні партнери G7 оголосять про свої внески. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими партнерами, щоб забезпечити їхні внески в механізм додаткових кредитів для збільшення бюджетних надходжень України (ERA)", - сказав Рейндерс.

Доповнення

9 жовтня 2024 року Рада ЄС досягла згоди щодо пакету фінансової допомоги Україні. Йдеться про виняткову позику макрофінансової допомоги до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який допоможе Україні у погашенні позик обсягом до 45 мільярдів євро, наданих Європейським Союзом та партнерами "Групи семи".

Мета фінансової допомоги – надати негайну підтримку для задоволення нагальних фінансових потреб України, які збільшились внаслідок посилення агресії росії.

Погашення виняткової позики макрофінансової допомоги та відповідних двосторонніх кредитів від партнерів G7 за ініціативою додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) буде здійснено за рахунок коштів з майбутніх потоків надзвичайних доходів, що походять від знерухомлених російських суверенних активів.

Механізм кредитування України надаватиме ці кошти, а також можливі суми, отримані як добровільні внески від країн-членів ЄС і країн з-поза меж Союзу або з інших джерел, у вигляді фінансової підтримки України задля допомоги їй в обслуговуванні та погашенні позик.

Кредит макрофінансової допомоги обсягом до 35 мільярдів євро є внеском ЄС у позику G7 обсягом до 45 мільярдів євро. Нова операція макрофінансової допомоги буде прив’язана до політичних умов, що узгоджуються з Програмою підтримки України "Ukraine Facility" й, зокрема, з Планом для реалізації цієї Програми. Системи управління й контролю, що були запропоновані у межах Плану для реалізації програми "Ukraine Facilitу", та конкретні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням також застосовуватимуться до позики макрофінансової допомоги.

9 жовтня країни-члени ЄС домовились, що за умови схвалення Європейським парламентом пропозиції Європейської комісії без змін, Рада ЄС також затвердить текст, не змінюючи його, - з метою прискореного ухвалення та забезпечення якнайшвидшого надходження макрофінансової допомоги в Україну.

Європарламент сьогодні голосуватиме за надання Україні 35 мільярдів євро кредиту 22.10.24, 10:18 • 14155 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Європейська комісія
G7
Дідьє Рейндерс
Європейський Союз
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78