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Європарламент сьогодні голосуватиме за надання Україні 35 мільярдів євро кредиту

Київ • УНН

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Європарламент розгляне пропозицію щодо кредиту Україні на 35 млрд євро з прибутків від заморожених російських активів. Це частина пакету G7 на 50 млрд доларів для підтримки України.

Європарламент сьогодні голосуватиме за надання Україні 35 мільярдів євро кредиту

Європейський парламент сьогодні, 22 жовтня, розгляне пропозицію Єврокомісії щодо європейської частки кредиту "Групи Семи" для України на 50 млрд доларів,  який виплачуватиметься за рахунок прибутків від російських заморожених активів. Про це повідомила пресслужба Європарламенту, передає УНН

З 9.00 на пленарному засіданні розглядатиметься план ЄС надати Україні до 35 мільярдів євро для захисту від росії. Кредит є частиною пакету G7, який буде виплачуватися за рахунок заморожених активів російського Центрального банку. Голосування відбудеться опівдні

- йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.

Доповнення 

Велика Британія оголосила 22 жовтня, що надає Україні військову позику на 2,26 мільярда фунтів для зміцнення оборони. 

Нагадаємо 

14 жовтня депутати Європейського парламенту з питань торгівлі схвалили пакет фінансової допомоги для підтримки України, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги (МФД) на суму до 35 мільярдів євро.

Згідно з планом G7, непередбачений прибуток, отриманий від активів, буде використано для поступового погашення суми грошей, яку кожен союзник позичить Україні. Якщо цей прибуток більше не буде доступний, Заходу доведеться платити за рахунками.

Спочатку передбачалося, що ЄС і США зроблять внесок у кредит рівними частинами по 18 млрд євро (20 млрд доларів США) кожен, але відсутність конкретики з боку Вашингтона змусила Брюссель різко збільшити свою частку до 35 млрд євро.

Внесок блоку може бути скорочений, якщо США, Канада, Велика Британія і Японія в кінцевому підсумку дадуть більші обіцянки. Австралія, яка не входить до G7, також може зробити свій внесок.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
Європейський парламент
Європейська комісія
G7
Австралія
Канада
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