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Депутати Європейського парламенту схвалили надання Україні 35 мільярдів євро

Київ • УНН

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Комітет Європарламенту з торгівлі підтримав пакет фінансової допомоги Україні на 35 млрд євро. Це внесок ЄС в ініціативу G7 щодо підтримки України на 50 млрд доларів для задоволення нагальних потреб.

Депутати Європейського парламенту схвалили надання Україні 35 мільярдів євро

Депутати Європейського парламенту з питань торгівлі схвалили пакет фінансової допомоги для підтримки України, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги (МФД) на суму до 35 мільярдів євро.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу комітету з торгівлі.

У понеділок члени Європарламенту в Комітеті з торгівлі проголосували за підтримку позики Україні в розмірі до 35 мільярдів євро як внеску ЄС в ініціативу підтримки G7

- йдеться в повідомленні.

Комітет з питань торгівлі проголосував 31 голосом "за", 4 "проти" і жодного хто утримався за пропозицію Комісії підтримати Україну винятковим кредитом макрофінансової допомоги (МФД) у розмірі до 35 мільярдів євро.

Це внесок ЄС в рамках ініціативи G7 щодо підтримки України до 50 мільярдів доларів США (приблизно 45 мільярдів євро) для задоволення нагальних потреб України у фінансуванні перед обличчям жорстокої агресивної війни росії.

Доповнення

Euronews повідомляло, що країни Європейського Союзу дали зелене світло безпрецедентному плану з видачі кредиту в розмірі 35 млрд євро для підтримки економіки України, яка постраждала від війни, з використанням як заставу іммобілізованих активів- Центрального банку росії. 

Додамо

Згідно з планом G7, непередбачений прибуток, отриманий від активів, буде використано для поступового погашення суми грошей, яку кожен союзник позичить Україні. Якщо цей прибуток більше не буде доступний, Заходу доведеться платити за рахунками.

Спочатку передбачалося, що ЄС і США зроблять внесок у кредит рівними частинами по 18 млрд євро (20 млрд доларів США) кожен, але відсутність конкретики з боку Вашингтона змусила Брюссель різко збільшити свою частку до 35 млрд євро.

Внесок блоку може бути скорочений, якщо США, Канада, Велика Британія і Японія в кінцевому підсумку дадуть більші обіцянки. Австралія, яка не входить до G7, також може зробити свій внесок.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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