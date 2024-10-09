Країни ЄС схвалили кредит у розмірі 35 млрд євро для України з використанням заморожених активів рф - ЗМІ

Країни Європейського Союзу дали зелене світло безпрецедентному плану з видачі кредиту в розмірі 35 млрд євро для підтримки економіки України, яка постраждала від війни, з використанням як заставу іммобілізованих активів Центрального банку росії, передає УНН з посиланням на Euronews.

ЗМІ зазначає, що угода є частиною ширшої ініціативи союзників G7 щодо надання 45 млрд євро (50 млрд доларів США) Києву якомога швидше. Україна щосили намагається стримати російський наступ, який серйозно пошкодив її енергосистему і виснажив її військові запаси.

За словами офіційних осіб ЄС, 35 млрд євро будуть "неозначеними" і "нецільовими", що означає, що в українського уряду буде максимальна гнучкість у витрачанні допомоги. Брюссель сподівається почати роздавати гроші на початку наступного року.

Угода, досягнута послами в середу ввечері, була досягнута наступного дня після того, як Угорщина підтвердила, що заблокує ключову зміну в режимі санкцій ЄС, допоки, допоки Сполучені Штати не оберуть свого наступного президента 5 листопада.

ЗМІ зазначає, що угода, підписана в середу, яку ще має ратифікувати Європейський парламент, відкриває ЄС шлях до збільшення своєї багатомільярдної частки до кінця року і початку виплат на початку 2025 року.

Додамо

Згідно з планом G7, непередбачений прибуток, отриманий від активів, буде використано для поступового погашення суми грошей, яку кожен союзник позичить Україні. Якщо цей прибуток більше не буде доступний, Заходу доведеться платити за рахунками.

Спочатку передбачалося, що ЄС і США зроблять внесок у кредит рівними частинами по 18 млрд євро (20 млрд доларів США) кожен, але відсутність конкретики з боку Вашингтона змусила Брюссель різко збільшити свою частку до 35 млрд євро.

Внесок блоку може бути скорочений, якщо США, Канада, Велика Британія і Японія в кінцевому підсумку дадуть більші обіцянки. Австралія, яка не входить до G7, також може зробити свій внесок.