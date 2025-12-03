Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що голова делегації України на мирних переговорах секретар РНБО Рустем Умєров і учасник делегації начальник Генштабу Андрій Гнатов сьогодні проведуть зустрічі у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів, потім - підготовка зустрічі із представниками президента США Дональда Трампа, пише УНН.

Рустем Умєров доповів про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин - написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки".

Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах. Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі - вказав Президент.

