Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 4922 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 17209 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 26340 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 23975 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 35578 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 73356 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49122 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39175 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 34084 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Рустем Умєров та Андрій Гнатов проведуть зустрічі з радниками з нацбезпеки європейських лідерів у Брюсселі. Вони поінформують про контакти США в Москві та обговорять архітектуру безпеки.

Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що голова делегації України на мирних переговорах секретар РНБО Рустем Умєров і учасник делегації начальник Генштабу Андрій Гнатов сьогодні проведуть зустрічі у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів, потім - підготовка зустрічі із представниками президента США Дональда Трампа, пише УНН.

Рустем Умєров доповів про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки".

Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах. Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі

- вказав Президент.

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф02.12.25, 20:47 • 4738 переглядiв

Юлія Шрамко

