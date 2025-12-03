Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава делегации Украины на мирных переговорах секретарь СНБО Рустем Умеров и участник делегации начальник Генштаба Андрей Гнатов сегодня проведут встречи в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров, затем - подготовка встречи с представителями президента США Дональда Трампа, пишет УНН.

Рустем Умеров доложил о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров. Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов. Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности".

После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями Президента Трампа в Соединенных Штатах. Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю нового доклада по итогам сегодняшних встреч в Европе - указал Президент.

