$42.330.01
49.180.13
ukenru
09:59 • 1224 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 5366 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 17426 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 26557 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 24157 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 35701 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 73443 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49154 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39190 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 34089 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
100%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 12359 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge3 декабря, 03:42 • 14568 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 20466 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 18732 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 14269 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 18967 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 34759 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 44188 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 42478 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 43386 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 51035 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 53256 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 108633 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 82719 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 98574 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Фокс Ньюс

Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Рустем Умеров и Андрей Гнатов проведут встречи с советниками по нацбезопасности европейских лидеров в Брюсселе. Они проинформируют о контактах США в москве и обсудят архитектуру безопасности.

Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава делегации Украины на мирных переговорах секретарь СНБО Рустем Умеров и участник делегации начальник Генштаба Андрей Гнатов сегодня проведут встречи в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров, затем - подготовка встречи с представителями президента США Дональда Трампа, пишет УНН.

Рустем Умеров доложил о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров. Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов. Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности".

После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями Президента Трампа в Соединенных Штатах. Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю нового доклада по итогам сегодняшних встреч в Европе

- указал Президент.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и ожидает сигналов от американской делегации после ее визита в РФ02.12.25, 20:47 • 4738 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Брюссель
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина