Страны ЕС одобрили кредит в размере 35 млрд евро для Украины с использованием замороженных активов рф - СМИ

Страны Европейского Союза дали зеленый свет беспрецедентному плану по выдаче кредита в размере 35 млрд евро для поддержки пострадавшей от войны экономики Украины с использованием в качестве залога иммобилизованных активов Центрального банка россии, передает УНН со ссылкой на Euronews.

СМИ отмечает, что сделка является частью более широкой инициативы союзников G7 по предоставлению 45 млрд евро (50 млрд долларов США) Киеву как можно скорее. Украина изо всех сил пытается сдержать возобновившееся российское наступление, которое серьезно повредило ее энергосистему и истощило ее военные запасы.

По словам официальных лиц ЕС, 35 млрд евро будут "необозначенными" и "нецелевыми", что означает, что у украинского правительства будет максимальная гибкость в расходовании помощи. Брюссель надеется начать раздавать деньги в начале следующего года.

Соглашение, достигнутое послами в среду вечером, было достигнуто на следующий день после того, как Венгрия подтвердила, что заблокирует ключевое изменение в режиме санкций ЕС до тех пор, пока Соединенные Штаты не выберут своего следующего президента 5 ноября.

СМИ отмечает, что соглашение, подписанное в среду, которое еще должен ратифицировать Европейский парламент, открывает ЕС путь к увеличению своей многомиллиардной доли до конца года и началу выплат в начале 2025 года.

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Согласно плану G7, непредвиденная прибыль, полученная от активов, будет использована для постепенного погашения суммы денег, которую каждый союзник одолжит Украине. Если эта прибыль больше не будет доступна, Западу придется платить по счетам.

Первоначально предполагалось, что ЕС и США внесут вклад в кредит равными частями по 18 млрд евро (20 млрд долларов США) каждый, но отсутствие конкретики со стороны Вашингтона заставило Брюссель резко увеличить свою долю до 35 млрд евро.

Вклад блока может быть сокращен, если США, Канада, Великобритания и Япония в конечном итоге дадут более крупные обещания. Австралия, которая не входит в G7, также может внести свой вклад.