Венгрия затормозила соглашение о кредите G7 Украине на 50 млрд долл. до выборов в США - Reuters
Киев • УНН
Венгрия затормозила окончательное соглашение о кредите G7 Украине на $50 млрд до президентских выборов в США. Решение связано со сроками возобновления санкций ЕС против России и использованием замороженных российских активов.
Венгрия затормозила окончательное соглашение о кредите G7 Украине в размере 50 миллиардов долларов до президентских выборов в США, отложив свое решение относительно сроков продления санкций ЕС против россии, заявил министр финансов Венгрии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Вашингтону нужно, чтобы ЕС изменил свои сроки продления санкций с нынешних шести месяцев на каждые три года, чтобы он мог внести около 20 миллиардов долларов в кредит G7, что соответствует вкладу Европейского Союза, заявили представители ЕС.
Оставшиеся 10 миллиардов долларов будут предоставлены членами G7 Канадой, Великобританией и Японией, которые уже участвуют.
Кредит, согласованный в принципе лидерами G7 в июне, будет обслуживаться за счет поступлений, полученных от активов российского центрального банка в размере около 300 миллиардов долларов, замороженных на Западе после вторжения москвы в Украину в начале 2022 года.
По словам чиновников, Вашингтон не хочет каждые шесть месяцев беспокоиться о том, останутся ли замороженными российские активы, которые обеспечивают кредит, или нет.
Мы считаем, что этот вопрос, продолжение российских санкций, должен быть решен после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении будет двигаться будущая администрация США по этому вопросу
Европейский Союз заявил, что доходы от всех российских активов, замороженных на Западе, могут профинансировать кредит в размере до 45 миллиардов евро (49,44 миллиарда долларов США).
Поскольку большинство активов находятся в Европе, ЕС заявил, что может предоставить до 35 миллиардов евро для кредита G7. Эта сумма будет уменьшена на сумму, которую внесут Соединенные Штаты.
"Этот вопрос дополнительно будет обсуждаться на встрече министров финансов G7 в Вашингтоне в конце октября, но решение Венгрии означает, что окончательные взносы каждой из стран G7 будут определены только после выборов 5 ноября", - отмечает издание.
Кредит до 35 млрд евро: ЕС не будет говорить, на что Украине тратить средства - Домбровскис27 сентября 2024, 12:10 • 16371 просмотр