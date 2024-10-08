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Угорщина загальмувала угоду про кредит G7 Україні на 50 млрд дол. до виборів у США - Reuters

Угорщина загальмувала угоду про кредит G7 Україні на 50 млрд дол. до виборів у США - Reuters

Київ • УНН

 • 50365 перегляди

Угорщина загальмувала остаточну угоду про кредит G7 Україні на $50 млрд до президентських виборів у США. Рішення пов'язане з термінами поновлення санкцій ЄС проти Росії та використанням заморожених російських активів.

Угорщина загальмувала остаточну угоду про кредит G7 Україні обсягом 50 мільярдів доларів до президентських виборів у США, відклавши своє рішення щодо термінів поновлення санкцій ЄС проти росії, заявив міністр фінансів Угорщини, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Вашингтону потрібно, щоб ЄС змінив свої терміни поновлення санкцій із нинішніх шести місяців на кожні три роки, щоб він міг внести близько 20 мільярдів доларів у кредит G7, що відповідає внеску Європейського Союзу, заявили представники ЄС.

10 мільярдів доларів, що залишилися, будуть надані членами G7 Канадою, Великою Британією і Японією, які вже беруть участь.

Кредит, узгоджений у принципі лідерами G7 у червні, обслуговуватиметься за рахунок надходжень, отриманих від активів російського центрального банку обсягом близько 300 мільярдів доларів, заморожених на Заході після вторгнення москви в Україну на початку 2022 року.

За словами чиновників, Вашингтон не хоче кожні шість місяців турбуватися про те, чи залишаться замороженими російські активи, які забезпечують кредит, чи ні.

Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має бути вирішене після виборів у США. Ми маємо побачити, у якому напрямку рухатиметься майбутня адміністрація США з цього питання

- заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга на пресконференції.

Європейський Союз заявив, що прибутки від усіх російських активів, заморожених на Заході, можуть профінансувати кредит обсягом до 45 мільярдів євро (49,44 мільярда доларів США).

Оскільки більшість активів перебувають у Європі, ЄС заявив, що може надати до 35 мільярдів євро для кредиту G7. Цю суму буде зменшено на суму, яку внесуть Сполучені Штати.

"Це запитання додатково обговорюватиметься на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але рішення Угорщини означає, що остаточні внески кожної з країн G7 будуть визначені лише після виборів 5 листопада", - зазначає видання.

Кредит до 35 млрд євро: ЄС не казатиме, на що Україні витрачати кошти - Домбровскіс27.09.24, 15:10 • 16881 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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