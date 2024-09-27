Кредит до 35 млрд євро: ЄС не казатиме, на що Україні витрачати кошти - Домбровскіс

За рахунок кредиту до 35 млрд євро від ЄС Україна зможе покрити свої загальні бюджетні потреби. При цьому не передбачається встановлення конкретних цілей, на які Україна зможе витратити кредит. Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, якого цитує Baltic News Network, передає УНН.

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Відповідаючи на запитання про те, як Україні буде дозволено витратити 35 мільярдів євро, виділених у вигляді кредитів, Домбровскіс сказав, що Україна зможе покрити за рахунок цих грошей свої загальні бюджетні потреби.

При цьому не передбачається встановлювати будь-які конкретні цілі, на які Україна зможе витратити кредит.

Він вказав, що російські активи, заморожені в європейських країнах, певною мірою слугуватимуть заставою для планованого кредиту Єврокомісії Україні в розмірі до 35 мільярдів євро.

Якщо початкова ідея полягала в тому, що заморожені російські активи приносять якийсь дохід, і цей дохід поступово переходить у власність України, то зараз на основі цих активів як застави ми видаємо кредит, і Україна відразу отримує доступ до об'ємних фінансових ресурсів - пояснив план Домбровскіс.

Також планується змінити порядок, згідно з яким рішення про продовження заморожування російських активів ухвалюють раз на півроку. За словами Домбровскіса, це може відбуватися набагато рідше, раз на три роки, за умови, що держави-члени зможуть домовитися про таку зміну порядку. Наразі, схоже, проти цього може виступити Угорщина, тому очікуються дискусії, сказав політик.

У цьому контексті Домбровскіс вказав на рішення саміту G7 про те, що російські активи мають залишатися замороженими доти, доки росія не виплатить Україні репарації. "Таким чином, і російські репарації, якщо такі будуть, і цей грошовий потік від заморожених російських активів, який ми також спрямуємо в Україну, можуть бути використані для цих виплат", - сказав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

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На запитання про те, як він оцінює можливість отримання угорської підтримки цих ідей, Домбровскіс відповів, що пропозиція щодо надання кредиту ЄК Україні загалом ще нова, і наразі дискусії щодо неї тільки розпочалися, тому поки що зарано прогнозувати, як будуть просуватися переговори та як саме Угорщина позиціонуватиме себе з цього питання.

Відповідаючи на запитання про загальний обсяг заморожених у Європі російських активів, політик сказав, що він може перевищувати 200 мільярдів євро.

Нагадаємо

Минулого тижня президент ЄК Урсула фон дер Ляєн оголосила в Києві, що Європейська комісія надасть Україні кредит до 35 млрд євро в межах зобов'язань G7.

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