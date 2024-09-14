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Єврокомісія розглядає нові варіанти санкцій щодо активів рф

Єврокомісія розглядає нові варіанти санкцій щодо активів рф

Київ • УНН

 • 98463 перегляди

Єврокомісія представила три нові варіанти продовження санкцій щодо заморожених активів Центробанку рф. Метою є забезпечення використання цих активів для підтримки позики G7 Україні на 50 млрд доларів.

Єврокомісія розглядає нові способи продовження санкцій щодо активів російського центробанку. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Європейська комісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій стосовно заморожених активів Центрального банку рф.

Ці пропозиції спрямовані на забезпечення тривалого використання цих активів для підтримки позики G7 для України на суму 50 мільярдів доларів.

Ця ініціатива є важливою частиною угоди, досягнутої лідерами G7 та ЄС у червні. Тоді було вирішено використовувати відсотки з російських активів, заморожених у зв’язку з санкціями, для фінансування допомоги Україні, яка захищається від повномасштабного вторгнення терористичної країни.

"Загроза європейській безпеці": ЄС засудив передачу Іраном балістичних ракет росії, Боррель анонсував нові санкції13.09.24, 13:38 • 26809 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

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