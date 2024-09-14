Еврокомиссия рассматривает новые варианты санкций в отношении активов рф

Еврокомиссия рассматривает новые способы продолжения санкций в отношении активов российского центробанка. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия представила послам ЕС три новых варианта продления санкций в отношении замороженных активов Центрального банка рф.

Эти предложения направлены на обеспечение длительного использования этих активов для поддержки займа G7 для Украины на сумму 50 миллиардов долларов.

Эта инициатива является важной частью соглашения, достигнутого лидерами G7 и ЕС в июне. Тогда было решено использовать проценты с российских активов, замороженных в связи с санкциями, для финансирования помощи Украине, которая защищается от полномасштабного вторжения террористической страны.

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