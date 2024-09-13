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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет россии, Боррель анонсировал новые санкции

"Угроза европейской безопасности": ЕС осудил передачу Ираном баллистических ракет россии, Боррель анонсировал новые санкции

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 10:38  •  15021 просмотра

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ЕС решительно осуждает передачу Ираном баллистических ракет России, считая это угрозой европейской безопасности. ЕС готовит новые санкции против Ирана, рассматривая в том числе ограничения в авиационном секторе.

ЕС решительно осуждает передачу Ираном баллистических ракет россии, считая это угрозой европейской безопасности, и готовит новые санкции против Тегерана, рассматривая в том числе ограничения в авиационном секторе, сообщил в заявлении от имени Евросоюза Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Европейский Союз решительно осуждает недавнюю передачу баллистических ракет иранского производства россии. Эта передача является прямой угрозой европейской безопасности и является существенной материальной эскалацией поставок иранских БПЛА и боеприпасов, которые россия использовала в своей незаконной агрессивной войне против Украины

- говорится в заявлении Верховного представителя ЕС.

В заявлении указывается, что "это происходит в разгар последних атак россии на Украину, в том числе с использованием баллистических ракет и беспилотников, которые доказывают ее ясную решимость продолжать свою жестокую агрессивную войну против Украины и ее народа, в частности, нацеливаясь на критически важную энергетическую инфраструктуру, пытаясь вызвать максимально возможные потери среди гражданского населения и нанести масштабные разрушения". "Иранские баллистические ракеты теперь могут быть использованы для причинения дальнейших страданий и разрушений в Украине", - подчеркнул Боррель в заявлении.

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Позиция Европейского Союза относительно участия Ирана в войне россии всегда была четкой. Европейский Союз неоднократно предостерегал Иран от передачи баллистических ракет россии. Европейский Союз отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами, в том числе введя новые и существенные ограничительные меры против Ирана, включая лиц и организации, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников, и в связи с этим рассматривает также ограничительные меры в авиационном секторе Ирана

- подчеркнул глава дипломатии ЕС.

ЄС готує відповідь на постачання іранських ракет росії, Боррель уже надав пропозиції - речник Єврокомісії12 сентября 2024, 12:18 • 13421 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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