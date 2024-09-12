ЕС готовит ответ на поставки иранских ракет россии, Боррель уже предоставил предложения - представитель Еврокомиссии

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель уже предоставил предложения по целевым мерам за передачу Ираном баллистических ракет России. Об этом во время брифинга в четверг заявил представитель Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано, пишет УНН.

Детали

«Действительно, мы получили достоверную информацию от наших союзников о доставке иранских ракет в Россию. И Европейский Союз очень четко высказался по этому поводу уже во время заседания Евросовета в марте», - отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, «поскольку Иран, похоже, делает это, будет ответ, ответ со стороны ЕС будет быстрым и стремительным».

Верховный представитель Боррель уже предоставил государствам-членам предложения по целевым мерам в рамках ответа ЕС на это последнее развитие событий - сказал Стано.

МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану: у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет у рф