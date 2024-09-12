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ЄС готує відповідь на постачання іранських ракет росії, Боррель уже надав пропозиції - речник Єврокомісії

ЄС готує відповідь на постачання іранських ракет росії, Боррель уже надав пропозиції - речник Єврокомісії

Київ • УНН

 • 14377 перегляди

ЄС отримав достовірну інформацію про доставку іранських ракет до Росії. Верховний представник Боррель вже надав пропозиції щодо цільових заходів у відповідь на ці події.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вже надав пропозиції щодо цільових заходів за передачу Іраном балістичних ракет росії. Про це під час брифінгу у четвер заявив речник Єврокомісії із зовнішньої політики Петер Стано, пише УНН.

Деталі

"Дійсно, ми отримали достовірну інформацію від наших союзників про доставку іранських ракет до росії. І Європейський Союз дуже чітко висловився щодо цього вже під час засідання Євроради у березні", - зазначив речник Єврокомісії.

З його слів, "оскільки Іран, схоже, робить це, буде відповідь, відповідь з боку ЄС буде швидкою і стрімкою".

Верховний представник Боррель вже надав державам-членам пропозиції щодо цільових заходів у межах відповіді ЄС на цей останній розвиток подій

- сказав Стано.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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