ЄС готує відповідь на постачання іранських ракет росії, Боррель уже надав пропозиції - речник Єврокомісії
Київ • УНН
ЄС отримав достовірну інформацію про доставку іранських ракет до Росії. Верховний представник Боррель вже надав пропозиції щодо цільових заходів у відповідь на ці події.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вже надав пропозиції щодо цільових заходів за передачу Іраном балістичних ракет росії. Про це під час брифінгу у четвер заявив речник Єврокомісії із зовнішньої політики Петер Стано, пише УНН.
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"Дійсно, ми отримали достовірну інформацію від наших союзників про доставку іранських ракет до росії. І Європейський Союз дуже чітко висловився щодо цього вже під час засідання Євроради у березні", - зазначив речник Єврокомісії.
З його слів, "оскільки Іран, схоже, робить це, буде відповідь, відповідь з боку ЄС буде швидкою і стрімкою".
Верховний представник Боррель вже надав державам-членам пропозиції щодо цільових заходів у межах відповіді ЄС на цей останній розвиток подій
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