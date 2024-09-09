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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД вызвал временно поверенного Ирана: в жесткой форме предупредили о поставках ракет в РФ

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 15:39  •  5760 просмотра

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МИД Украины вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок баллистических ракет России. Иранскому дипломату высказано жесткое предупреждение о разрушительных последствиях для отношений в случае подтверждения этого факта.

В МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения России будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений, передает УНН.

9 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахрияр Амузегар, которому выражена глубокая обеспокоенность украинской стороны в связи с сообщениями о возможных поставках Ираном баллистических ракет российской федерации

- говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в «жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений».

Контекст

По данным The Wall Street Journal, Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35.

7 сентября МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность относительно возможной передачи Ираном баллистических ракет России. Украина призвала Иран воздержаться от передачи России любых видов вооружения и военной техники и предупреждает о возможных разрушительных последствиях для двусторонних отношений.

8 сентября сообщалось, что иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардестани подтвердил сообщения СМИ о поставках Тегераном баллистических ракет в Россию. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани отрицает это.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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