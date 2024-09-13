"Загроза європейській безпеці": ЄС засудив передачу Іраном балістичних ракет росії, Боррель анонсував нові санкції

ЄС рішуче засуджує передачу Іраном балістичних ракет росії, вважаючи це загрозою європейській безпеці, і готує нові санкції проти Тегерану, розглядаючи у тому числі обмеження в авіаційному секторі, повідомив у заяві від імені Євросоюзу Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Європейський Союз рішуче засуджує недавню передачу балістичних ракет іранського виробництва росії. Ця передача є прямою загрозою європейській безпеці і є істотною матеріальною ескалацією постачань іранських БПЛА і боєприпасів, які росія використовувала у своїй незаконній агресивній війні проти України

У заяві вказується, що "це відбувається в розпал останніх атак росії на Україну, у тому числі з використанням балістичних ракет та безпілотників, які доводять її ясну рішучість продовжувати свою жорстоку агресивну війну проти України та її народу, зокрема, націлюючись на критично важливу енергетичну інфраструктуру, намагаючись викликати максимально можливі втрати серед цивільного населення та завдати масштабних руйнувань". "Іранські балістичні ракети тепер можуть бути використані для заподіяння подальших страждань та руйнувань в Україні", - наголосив Боррель у заяві.

Франція, Німеччина та Британія виступили із заявою щодо поставок балістичних ракет Іраном росії: пообіцяли санкції

Позиція Європейського Союзу щодо участі Ірану у війні росії завжди була чіткою. Європейський Союз неодноразово застерігав Іран від передачі балістичних ракет росії. Європейський Союз відреагує оперативно та в координації з міжнародними партнерами, у тому числі запровадивши нові та суттєві обмежувальні заходи проти Ірану, включаючи осіб та організацій, причетних до іранських програм балістичних ракет та безпілотників, і у зв'язку з цим розглядає також обмежувальні заходи в авіаційному секторі Ірану