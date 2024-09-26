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Актуальне
США та ЄС близькі до угоди про допомогу Україні на 50 млрд дол. із заморожених російських активів - Bloomberg

США та ЄС близькі до угоди про допомогу Україні на 50 млрд дол. із заморожених російських активів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 16740 перегляди

США і ЄС майже досягли домовленості про пакет допомоги Україні в $50 млрд із використанням заморожених російських активів. США готові внести $20 млрд, якщо ЄС змінить режим санкцій проти росії.

США та ЄС майже досягли угоди про допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів доларів із використанням російських активів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

США повідомили Європейському союзу, що внесуть 20 мільярдів доларів до масштабного пакету допомоги Україні під керівництвом Групи семи, якщо блок змінить свій режим санкцій проти росії, як і планувалося, щоб зробити його більш передбачуваним.

Навіть якщо ЄС не внесе зміни до своїх санкцій - що збільшить час до розгляду заходів державами-членами - США однаково зроблять свій внесок до запланованого пакета в розмірі 50 мільярдів доларів, але в меншій сумі, за словами людей, знайомих з обговореннями в ЄС.

Додамо

Видання нагадує, у червні G-7 у принципі погодилася надати Україні безповоротний кредит, який буде погашено з використанням прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку в розмірі приблизно 280 мільярдів доларів, більша частина яких розміщена в Європі.

Представник США заявив, що Вашингтон повністю має намір брати участь у зобов'язанні в розмірі 50 мільярдів доларів для України, і що масштаб його внеску залежатиме від того, які гарантії ЄС зможе дати щодо того, що російські активи залишаться іммобілізованими.

США і ЄС спочатку домовилися про надання аналогічних сум у розмірі близько 20 мільярдів доларів кожна, поки Вашингтон не зажадав від Європи більш тривалого режиму санкцій, щоб гарантувати, що непередбачувані прибутки залишаться доступними, оскільки він вимагає одноголосного продовження кожні шість місяців.

ЄС перебуває в процесі коригування своїх санкцій щодо іммобілізованих активів, щоб їх потрібно було подовжувати тільки кожні 36 місяців, згідно з вимогою США. Блок також запропонував внести до 35 мільярдів євро (39 мільярдів доларів) зі свого колективного бюджету в разі, якщо США не приєднаються до кредиту.

Ця остання пропозиція ЄС про збільшення своєї частки дістала відсіч з боку членів блоку G-7 - Німеччини, Франції та Італії - під час зустрічі посланців ЄС у Брюсселі в середу, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, підкреслила, що мета полягала в тому, щоб забезпечити участь США шляхом внесення поправок до режиму санкцій, щоб план залишався ініціативою G-7, за словами людей. Комісія закликала держави-члени завершити реформу санкцій, яка вимагає одностайності.

Угорщина, яка часто затримувала або блокувала зусилля ЄС щодо підтримки України, запропонувала відкласти будь-яке рішення про іммобілізацію російських активів до виборів у США 5 листопада.

Комісія повідомила державам-членам, що США можуть приєднатися до ініціативи навіть після виборів, але додала, що блок має завершити законодавчу роботу, яка також потребує схвалення Європейського парламенту, до кінця жовтня, заявили люди.

Очікується, що країни G-7 завершать свої зобов'язання на міністерській зустрічі 25 жовтня, за словами однієї людини. Лідери ЄС мають зустрітися 17-18 жовтня, коли, ймовірно, обговорюватимуть підтримку України.

Коли новий механізм буде введено в дію, ЄС припинить свій поточний процес використання доходів від заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.

Новий кредит, який, як очікується, буде видано різними траншами, починаючи з початку 2025 року, стане доповненням до інших пакетів допомоги, включно з фінансовим планом ЄС на суму 50 млрд євро, який складається з грантів і позик на період з 2024 по 2027 рік, додає видання.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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