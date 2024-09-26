США и ЕС близки к соглашению о помощи Украине на 50 млрд дол. из замороженных российских активов - Bloomberg

США и ЕС почти достигли соглашения о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов с использованием российских активов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

США сообщили Европейскому союзу, что внесут 20 миллиардов долларов в масштабный пакет помощи Украине под руководством Группы семи, если блок изменит свой режим санкций против россии, как и планировалось, чтобы сделать его более предсказуемым.

Даже если ЕС не внесет изменения в свои санкции — что увеличит время до рассмотрения мер государствами-членами — США все равно внесут свой вклад в запланированный пакет в размере 50 миллиардов долларов, но в меньшей сумме, по словам людей, знакомых с обсуждениями в ЕС.

Добавим

Издание напоминает, в июне G-7 в принципе согласилась предоставить Украине невозвращаемый кредит, который будет погашен с использованием прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка в размере около 280 миллиардов долларов, большая часть которых находится в Европе.

Представитель США заявил, что Вашингтон полностью намерен участвовать в обязательстве в размере 50 миллиардов долларов для Украины и что масштаб его вклада будет зависеть от того, какие гарантии ЕС сможет дать в отношении того, что российские активы останутся иммобилизованными.

США и ЕС изначально договорились о предоставлении аналогичных сумм в размере около 20 миллиардов долларов каждая, пока Вашингтон не потребовал от Европы более длительного режима санкций, чтобы гарантировать, что непредвиденные прибыли останутся доступными, поскольку он требует единогласного продления каждые шесть месяцев.

ЕС находится в процессе корректировки своих санкций в отношении иммобилизованных активов, чтобы их нужно было продлевать только каждые 36 месяцев, согласно требованию США. Блок также предложил внести до 35 миллиардов евро (39 миллиардов долларов) из своего коллективного бюджета в случае, если США не присоединятся к кредиту.

Это последнее предложение ЕС об увеличении своей доли получило отпор со стороны членов блока G-7 — Германии, Франции и Италии — во время встречи посланников ЕС в Брюсселе в среду, сообщили люди, которые говорили на условиях анонимности.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, подчеркнула, что цель состояла в том, чтобы обеспечить участие США путем внесения поправок в режим санкций, чтобы план оставался инициативой G-7, по словам людей. Комиссия призвала государства-члены завершить реформу санкций, которая требует единогласия.

Венгрия, которая часто задерживала или блокировала усилия ЕС по поддержке Украины, предложила отложить любое решение об иммобилизации российских активов до выборов в США 5 ноября.

Комиссия сообщила государствам-членам, что США могут присоединиться к инициативе даже после выборов, но добавила, что блок должен завершить законодательную работу, которая также требует одобрения Европейского парламента, к концу октября, заявили люди.

Ожидается, что страны G-7 завершат свои обязательства на министерской встрече 25 октября, по словам одного человека. Лидеры ЕС должны встретиться 17-18 октября, когда, вероятно, будет обсуждаться поддержка Украины.

Когда новый механизм будет введен в действие, ЕС прекратит свой текущий процесс использования доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.

Новый кредит, который, как ожидается, будет выдан различными траншами, начиная с начала 2025 года, станет дополнением к другим пакетам помощи, включая финансовый план ЕС на сумму 50 млрд евро, состоящий из грантов и займов на период с 2024 по 2027 год, добавляет издание.