У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste: в чому причина

У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste. Управління з рекламних стандартів (ASA) повідомило, що бренди вводили покупців в оману, використовуючи термін "сталий" у платній рекламі Google, але не надали доказів, які підтверджують їхні заяви про екологічність. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Деталі

В Управлінні з рекламних стандартів зауважили, що заяви про екологічність повинні бути чіткими та підкріпленими високим рівнем обґрунтування.

Це твердження було абсолютним, і для його підтримки потрібен був високий рівень обґрунтування. Ми не бачили доказів на його підтвердження. Тому дійшли висновку, що реклама ймовірно вводила в оману - заявили в ASA.

Регулятор також вказав, що в трьох рекламних матеріалах не було інформації про повний життєвий цикл продукції та її вплив на довкілля, що робило заяви про "сталість" нечіткими й неточними.

Крім того, в ASA вказали на відсутність доказів того, що продукти не шкодять довкіллю протягом усього свого життєвого циклу.

Бренди пояснили ситуацію по-різному:

Nike зазначили, що реклама стосувалася лише частини продукції, а формулювання "в загальних рисах" не поширювалося на всі товари.

Superdry повідомила, що метою кампанії було показати асортимент продукції, яка має "атрибути сталого розвитку".

Lacoste підтвердила, що працює над зменшенням вуглецевого сліду своїх товарів, але визнала, що терміни "зелений", "сталий" і "екологічний" складно підтвердити.

ASA заборонило кожну з реклам і зобов’язало рітейлерів "забезпечити чітке пояснення основи майбутніх екологічних заяв та їхнього значення, а також високий рівень обґрунтованості для підтвердження абсолютних заяв".

Довідково

Управління з рекламних стандартів (ASA) — незалежний британський регулятор, який стежить за дотриманням правил реклами. ASA контролює, щоб реклама була чесною, правдивою та не вводила споживачів в оману, зокрема щодо товарів, послуг та екологічних характеристик. Регулятор має право забороняти рекламу або вимагати внесення змін, якщо компанії порушують рекламний кодекс.

Нагадаємо

Внутрішні документи Meta свідчать, що 10% річного доходу компанії у 2024 році, або близько 16 мільярдів доларів, надійшло від реклами шахрайських та заборонених продуктів. Компанія блокує рекламодавців лише при 95% впевненості у шахрайстві, стягуючи вищі тарифи за меншої впевненості.

