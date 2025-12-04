У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste: в чому причина
Управління з рекламних стандартів (ASA) заборонило рекламу Nike, Superdry та Lacoste в Британії. Бренди вводили в оману покупців, використовуючи термін "сталий" без належних доказів екологічності.
У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste. Управління з рекламних стандартів (ASA) повідомило, що бренди вводили покупців в оману, використовуючи термін "сталий" у платній рекламі Google, але не надали доказів, які підтверджують їхні заяви про екологічність. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.
Деталі
В Управлінні з рекламних стандартів зауважили, що заяви про екологічність повинні бути чіткими та підкріпленими високим рівнем обґрунтування.
Це твердження було абсолютним, і для його підтримки потрібен був високий рівень обґрунтування. Ми не бачили доказів на його підтвердження. Тому дійшли висновку, що реклама ймовірно вводила в оману
Регулятор також вказав, що в трьох рекламних матеріалах не було інформації про повний життєвий цикл продукції та її вплив на довкілля, що робило заяви про "сталість" нечіткими й неточними.
Крім того, в ASA вказали на відсутність доказів того, що продукти не шкодять довкіллю протягом усього свого життєвого циклу.
Бренди пояснили ситуацію по-різному:
- Nike зазначили, що реклама стосувалася лише частини продукції, а формулювання "в загальних рисах" не поширювалося на всі товари.
- Superdry повідомила, що метою кампанії було показати асортимент продукції, яка має "атрибути сталого розвитку".
- Lacoste підтвердила, що працює над зменшенням вуглецевого сліду своїх товарів, але визнала, що терміни "зелений", "сталий" і "екологічний" складно підтвердити.
ASA заборонило кожну з реклам і зобов’язало рітейлерів "забезпечити чітке пояснення основи майбутніх екологічних заяв та їхнього значення, а також високий рівень обґрунтованості для підтвердження абсолютних заяв".
Довідково
Управління з рекламних стандартів (ASA) — незалежний британський регулятор, який стежить за дотриманням правил реклами. ASA контролює, щоб реклама була чесною, правдивою та не вводила споживачів в оману, зокрема щодо товарів, послуг та екологічних характеристик. Регулятор має право забороняти рекламу або вимагати внесення змін, якщо компанії порушують рекламний кодекс.
Нагадаємо
Внутрішні документи Meta свідчать, що 10% річного доходу компанії у 2024 році, або близько 16 мільярдів доларів, надійшло від реклами шахрайських та заборонених продуктів. Компанія блокує рекламодавців лише при 95% впевненості у шахрайстві, стягуючи вищі тарифи за меншої впевненості.
