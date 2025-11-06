Meta заробляє мільярди на шахрайській рекламі: Reuters розкриває деталі внутрішніх документів

Внутрішні звіти власника Facebook та Instagram свідчать про те, що десята частина загального доходу компанії Meta, або близько 16 мільярдів доларів США, у 2024 році надійшло від реклами шахрайських та заборонених продуктів.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Американська корпорація Meta, що об'єднує такі платформи, як Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger, згідно з вивченими Reuters внутрішніми документами, має відношення до заробітку на шахрайській рекламі.

За даними статистики, у середньому Meta пропонує користувачам своїх платформ 15 мільярдів шахрайських оголошень щодня. Гігант соціальних мереж сформував на цьому 10% від загального доходу компанії у 2024 році. Таким чином транснаціональна компанія заробила близько 16 мільярдів доларів США.

Набір раніше неопублікованих документів вказує на те, що значна частина шахрайства походить від маркетологів, які діяли достатньо підозріло, щоб бути поміченими внутрішніми системами попередження Meta.

Компанія блокує рекламодавців лише в тому випадку, якщо її автоматизовані системи прогнозують, що маркетологи щонайменше на 95% впевнені у шахрайстві. Якщо компанія менш впевнена, але все ще вважає, що рекламодавець є ймовірним шахраєм, Meta стягує вищі тарифи на рекламу як штраф - ідеться у документах, які проаналізував Reuters.

Користувачі, які натискають на шахрайську рекламу, бачать більше подібного контенту завдяки системі персоналізації реклами Meta, яка відображає рекламу на основі інтересів користувачів.

Довідка

Зазначену оцінку діяльності Meta сформовано на основі документів, що були створені у фінансовому, лобістському, інженерному та безпековому відділах компанії, у період між 2021 і 2025 роком.

На основі цих даних є можливість зробити висновок з приводу того, як Meta працює над кількісною оцінкою масштабів зловживань на своїх платформах. Також виходять на поверхню "вагання" компанії замість рішучих заходів протидії, у випадках, коли подібне може зашкодити бізнес-інтересам корпорації.

Шахрайської реклами насправді менше, відповіли у Meta

Сандіп Абрахам, експерт з питань шахрайства та колишній слідчий з безпеки Meta, який зараз керує консалтинговою компанією під назвою Risky Business Solutions зауважив:

Прийняття Meta доходів з джерел, які вона підозрює у вчиненні шахрайства, свідчить про відсутність регуляторного нагляду за рекламною індустрією - вказує фахівець.

"Якщо регулятори не терплять, коли банки отримують прибуток від шахрайства, вони не повинні терпіти цього і в сфері технологій"", додав він.

Натомість речник Meta Енді Стоун заявив, що оцінка Reuters даних внутрішніх документів представляє собою "вибірковий погляд, який спотворює підхід Meta до шахрайства та афер". Більше того, у компанії заявили, що насправді реальна цифра того, що Meta може отримати у контексті шахрайської реклами є нижчою 10,1% доходу 2024 року.

Те, на що опирається у своїх висновках Reuters - включає у себе також "багато" законної реклами, стверджує представник власника Facebook, WhatsApp та Instagram. При цьому речник компанії Meta відмовився надати оновлену цифру данних.

"Оцінка була проведена для підтвердження наших запланованих інвестицій у доброчесність, зокрема у боротьбу з шахрайством та аферами, що ми й зробили", – повідомив Стоун.

Він наголосив: "Ми агресивно боремося з шахрайством та аферами, тому що люди на наших платформах не хочуть цього контенту, законні рекламодавці не хочуть його, і ми також".

Нагадаємо

Meta зіткнулася з позовом від виробників фільмів для дорослих, які стверджують, що компанія незаконно завантажила тисячі порнографічних відео для навчання моделей штучного інтелекту.