Meta заробляє мільярди на шахрайській рекламі: Reuters розкриває деталі внутрішніх документів

14:11 • 18805 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 26588 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 20478 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 21021 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
6 листопада, 08:00 • 45001 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 33724 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37001 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49808 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38868 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51 • 32613 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
14:11 • 18806 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 14453 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 24131 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 26445 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 08:00 • 45002 перегляди
Meta заробляє мільярди на шахрайській рекламі: Reuters розкриває деталі внутрішніх документів

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Внутрішні документи Meta свідчать, що 10% річного доходу компанії у 2024 році, або близько 16 мільярдів доларів, надійшло від реклами шахрайських та заборонених продуктів. Компанія блокує рекламодавців лише при 95% впевненості у шахрайстві, стягуючи вищі тарифи за меншої впевненості.

Meta заробляє мільярди на шахрайській рекламі: Reuters розкриває деталі внутрішніх документів

Внутрішні звіти власника Facebook та Instagram свідчать про те, що десята частина загального доходу компанії Meta, або близько 16 мільярдів доларів США, у 2024 році надійшло від реклами шахрайських та заборонених продуктів.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Американська корпорація Meta, що об'єднує такі платформи, як Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger, згідно з вивченими Reuters внутрішніми документами, має відношення до заробітку на шахрайській рекламі.

За даними статистики, у середньому Meta пропонує користувачам своїх платформ 15 мільярдів шахрайських оголошень щодня. Гігант соціальних мереж сформував на цьому 10% від загального доходу компанії у 2024 році. Таким чином транснаціональна компанія заробила близько 16 мільярдів доларів США.  

Набір раніше неопублікованих документів вказує на те, що значна частина шахрайства походить від маркетологів, які діяли достатньо підозріло, щоб бути поміченими внутрішніми системами попередження Meta. 

Компанія блокує рекламодавців лише в тому випадку, якщо її автоматизовані системи прогнозують, що маркетологи щонайменше на 95% впевнені у шахрайстві. Якщо компанія менш впевнена, але все ще вважає, що рекламодавець є ймовірним шахраєм, Meta стягує вищі тарифи на рекламу як штраф

- ідеться у документах, які проаналізував Reuters.

Користувачі, які натискають на шахрайську рекламу, бачать більше подібного контенту завдяки системі персоналізації реклами Meta, яка відображає рекламу на основі інтересів користувачів. 

Довідка

Зазначену оцінку діяльності Meta сформовано на основі документів, що були створені у фінансовому, лобістському, інженерному та безпековому відділах компанії, у період між 2021 і 2025 роком.

У росії хочуть передати роботу "білих хакерів" під контроль фсб - СЗР31.10.25, 09:07 • 2858 переглядiв

На основі цих даних є можливість зробити висновок з приводу того, як Meta працює над кількісною оцінкою масштабів зловживань на своїх платформах. Також виходять на поверхню "вагання" компанії замість рішучих заходів протидії, у випадках, коли подібне може зашкодити бізнес-інтересам корпорації.

Шахрайської реклами насправді менше, відповіли у Meta

Сандіп Абрахам, експерт з питань шахрайства та колишній слідчий з безпеки Meta, який зараз керує консалтинговою компанією під назвою Risky Business Solutions зауважив:

Прийняття Meta доходів з джерел, які вона підозрює у вчиненні шахрайства, свідчить про відсутність регуляторного нагляду за рекламною індустрією

- вказує фахівець. 

"Якщо регулятори не терплять, коли банки отримують прибуток від шахрайства, вони не повинні терпіти цього і в сфері технологій"", додав він.

Натомість речник Meta Енді Стоун заявив, що оцінка Reuters даних внутрішніх документів представляє собою "вибірковий погляд, який спотворює підхід Meta до шахрайства та афер". Більше того, у компанії заявили, що насправді реальна цифра того, що Meta може отримати у контексті шахрайської реклами є нижчою 10,1% доходу 2024 року. 

Meta наймає працівників початкового рівня, пропонуючи близько $200 000 і вище - ЗМІ21.10.25, 12:05 • 3227 переглядiв

Те, на що опирається у своїх висновках Reuters - включає у себе також "багато" законної реклами, стверджує представник власника Facebook, WhatsApp та Instagram. При цьому речник компанії Meta відмовився надати оновлену цифру данних.

"Оцінка була проведена для підтвердження наших запланованих інвестицій у доброчесність, зокрема у боротьбу з шахрайством та аферами, що ми й зробили", – повідомив Стоун.

Він наголосив: "Ми агресивно боремося з шахрайством та аферами, тому що люди на наших платформах не хочуть цього контенту, законні рекламодавці не хочуть його, і ми також".

Нагадаємо

Meta зіткнулася з позовом від виробників фільмів для дорослих, які стверджують, що компанія незаконно завантажила тисячі порнографічних відео для навчання моделей штучного інтелекту. 

Ігор Тележніков

