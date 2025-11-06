Meta зарабатывает миллиарды на мошеннической рекламе: Reuters раскрывает детали внутренних документов

Внутренние отчеты владельца Facebook и Instagram свидетельствуют о том, что десятая часть общего дохода компании Meta, или около 16 миллиардов долларов США, в 2024 году поступила от рекламы мошеннических и запрещенных продуктов.

Американская корпорация Meta, объединяющая такие платформы, как Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, согласно изученным Reuters внутренним документам, имеет отношение к заработку на мошеннической рекламе.

По данным статистики, в среднем Meta предлагает пользователям своих платформ 15 миллиардов мошеннических объявлений ежедневно. Гигант социальных сетей сформировал на этом 10% от общего дохода компании в 2024 году. Таким образом транснациональная компания заработала около 16 миллиардов долларов США.

Набор ранее неопубликованных документов указывает на то, что значительная часть мошенничества исходит от маркетологов, которые действовали достаточно подозрительно, чтобы быть замеченными внутренними системами предупреждения Meta.

Компания блокирует рекламодателей только в том случае, если ее автоматизированные системы прогнозируют, что маркетологи как минимум на 95% уверены в мошенничестве. Если компания менее уверена, но все еще считает, что рекламодатель является вероятным мошенником, Meta взимает более высокие тарифы на рекламу в качестве штрафа - говорится в документах, которые проанализировал Reuters.

Пользователи, которые нажимают на мошенническую рекламу, видят больше подобного контента благодаря системе персонализации рекламы Meta, которая отображает рекламу на основе интересов пользователей.

Указанная оценка деятельности Meta сформирована на основе документов, созданных в финансовом, лоббистском, инженерном и безопасностном отделах компании, в период между 2021 и 2025 годом.

На основе этих данных можно сделать вывод о том, как Meta работает над количественной оценкой масштабов злоупотреблений на своих платформах. Также выходят на поверхность "колебания" компании вместо решительных мер противодействия, в случаях, когда подобное может навредить бизнес-интересам корпорации.

Мошеннической рекламы на самом деле меньше, ответили в Meta

Сандип Абрахам, эксперт по вопросам мошенничества и бывший следователь по безопасности Meta, который сейчас руководит консалтинговой компанией под названием Risky Business Solutions, отметил:

Принятие Meta доходов из источников, которые она подозревает в совершении мошенничества, свидетельствует об отсутствии регуляторного надзора за рекламной индустрией - указывает специалист.

"Если регуляторы не терпят, когда банки получают прибыль от мошенничества, они не должны терпеть этого и в сфере технологий", - добавил он.

Вместо этого представитель Meta Энди Стоун заявил, что оценка Reuters данных внутренних документов представляет собой "выборочный взгляд, который искажает подход Meta к мошенничеству и аферам". Более того, в компании заявили, что на самом деле реальная цифра того, что Meta может получить в контексте мошеннической рекламы, ниже 10,1% дохода 2024 года.

То, на что опирается в своих выводах Reuters, включает в себя также "много" законной рекламы, утверждает представитель владельца Facebook, WhatsApp и Instagram. При этом представитель компании Meta отказался предоставить обновленную цифру данных.

"Оценка была проведена для подтверждения наших запланированных инвестиций в добросовестность, в частности в борьбу с мошенничеством и аферами, что мы и сделали", – сообщил Стоун.

Он подчеркнул: "Мы агрессивно боремся с мошенничеством и аферами, потому что люди на наших платформах не хотят этого контента, законные рекламодатели не хотят его, и мы тоже".

