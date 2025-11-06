ukenru
14:11
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзивы
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
14:11
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 08:00
Meta зарабатывает миллиарды на мошеннической рекламе: Reuters раскрывает детали внутренних документов

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Внутренние документы Meta свидетельствуют, что 10% годового дохода компании в 2024 году, или около 16 миллиардов долларов, поступило от рекламы мошеннических и запрещенных продуктов. Компания блокирует рекламодателей только при 95% уверенности в мошенничестве, взимая более высокие тарифы при меньшей уверенности.

Meta зарабатывает миллиарды на мошеннической рекламе: Reuters раскрывает детали внутренних документов

Внутренние отчеты владельца Facebook и Instagram свидетельствуют о том, что десятая часть общего дохода компании Meta, или около 16 миллиардов долларов США, в 2024 году поступила от рекламы мошеннических и запрещенных продуктов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американская корпорация Meta, объединяющая такие платформы, как Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, согласно изученным Reuters внутренним документам, имеет отношение к заработку на мошеннической рекламе.

По данным статистики, в среднем Meta предлагает пользователям своих платформ 15 миллиардов мошеннических объявлений ежедневно. Гигант социальных сетей сформировал на этом 10% от общего дохода компании в 2024 году. Таким образом транснациональная компания заработала около 16 миллиардов долларов США.

Набор ранее неопубликованных документов указывает на то, что значительная часть мошенничества исходит от маркетологов, которые действовали достаточно подозрительно, чтобы быть замеченными внутренними системами предупреждения Meta.

Компания блокирует рекламодателей только в том случае, если ее автоматизированные системы прогнозируют, что маркетологи как минимум на 95% уверены в мошенничестве. Если компания менее уверена, но все еще считает, что рекламодатель является вероятным мошенником, Meta взимает более высокие тарифы на рекламу в качестве штрафа

- говорится в документах, которые проанализировал Reuters.

Пользователи, которые нажимают на мошенническую рекламу, видят больше подобного контента благодаря системе персонализации рекламы Meta, которая отображает рекламу на основе интересов пользователей.

Справка

Указанная оценка деятельности Meta сформирована на основе документов, созданных в финансовом, лоббистском, инженерном и безопасностном отделах компании, в период между 2021 и 2025 годом.

В россии хотят передать работу "белых хакеров" под контроль фсб - СВР31.10.25, 09:07 • 2856 просмотров

На основе этих данных можно сделать вывод о том, как Meta работает над количественной оценкой масштабов злоупотреблений на своих платформах. Также выходят на поверхность "колебания" компании вместо решительных мер противодействия, в случаях, когда подобное может навредить бизнес-интересам корпорации.

Мошеннической рекламы на самом деле меньше, ответили в Meta

Сандип Абрахам, эксперт по вопросам мошенничества и бывший следователь по безопасности Meta, который сейчас руководит консалтинговой компанией под названием Risky Business Solutions, отметил:

Принятие Meta доходов из источников, которые она подозревает в совершении мошенничества, свидетельствует об отсутствии регуляторного надзора за рекламной индустрией

- указывает специалист.

"Если регуляторы не терпят, когда банки получают прибыль от мошенничества, они не должны терпеть этого и в сфере технологий", - добавил он.

Вместо этого представитель Meta Энди Стоун заявил, что оценка Reuters данных внутренних документов представляет собой "выборочный взгляд, который искажает подход Meta к мошенничеству и аферам". Более того, в компании заявили, что на самом деле реальная цифра того, что Meta может получить в контексте мошеннической рекламы, ниже 10,1% дохода 2024 года.

Meta нанимает сотрудников начального уровня, предлагая около $200 000 и выше - СМИ21.10.25, 12:05 • 3225 просмотров

То, на что опирается в своих выводах Reuters, включает в себя также "много" законной рекламы, утверждает представитель владельца Facebook, WhatsApp и Instagram. При этом представитель компании Meta отказался предоставить обновленную цифру данных.

"Оценка была проведена для подтверждения наших запланированных инвестиций в добросовестность, в частности в борьбу с мошенничеством и аферами, что мы и сделали", – сообщил Стоун.

Он подчеркнул: "Мы агрессивно боремся с мошенничеством и аферами, потому что люди на наших платформах не хотят этого контента, законные рекламодатели не хотят его, и мы тоже".

Напомним

Meta столкнулась с иском от производителей фильмов для взрослых, которые утверждают, что компания незаконно загрузила тысячи порнографических видео для обучения моделей искусственного интеллекта.

Игорь Тележников

