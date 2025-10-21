Meta нанимает сотрудников начального уровня, предлагая около $200 000 и выше - СМИ

Meta, технологический гигант, стоящий за Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, имеет ряд вакансий начального уровня, которые начинаются с зарплаты около 200 000 долларов, сообщает Entrepreneur, пишет УНН.

Подробности

Техгигант в этом году раздает астрономические предложения работы ведущим талантам в сфере искусственного интеллекта - от миллиардов 28-летнего Александра Вана до сотен миллионов бывшего инженера Apple.

Сейчас компания, рыночная капитализация которой составляет около 1,83 триллиона долларов, нанимает на ряд должностей начального уровня, многие из которых начинаются с зарплаты около 200 000 долларов в год (и все, что требуется - это степень бакалавра).

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг возглавляет кампанию за высокую оплату труда и давно ценит навыки, а не образование. В июле 2024 года Цукерберг заявил Bloomberg, что он ценит людей, которые могут "чему-то научиться и [довести] это до отличного уровня".

И он готов платить, чтобы достичь этого. После того, как Цукерберг инвестировал 14,3 миллиарда долларов в компанию Вана, Scale AI, он в июньском письме сообщил сотрудникам, что считает, что "это будет началом новой эры для человечества, и я полностью предан тому, чтобы сделать все необходимое, чтобы Meta стала лидером".

Fortune нашел несколько должностей инженера-программиста начального уровня, которые требуют только степени бакалавра и определенного опыта. Например, одна должность, инженер-программист (Product), начинается от 178 000 долларов и требует только одного года опыта в кодировании.

Другая должность, инженер-программист (Fullstack), начинается от 176 000 долларов и требует только степени бакалавра и завершения "одного курса университетского уровня, одного исследовательского проекта или одной стажировки", что включает следующее: PHP и Hack; C++; Python; React framework; крупномасштабная инфраструктура и фреймворки для хранения сущностей; крупномасштабная инфраструктура и фреймворки для хранения объектов; или сортировка и решение проблем с кодированием.

Третья должность инженера-программиста требует 12 месяцев опыта и начинается от 258 000 долларов.

