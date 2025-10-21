Meta наймає працівників початкового рівня, пропонуючи близько $200 000 і вище - ЗМІ

Meta, технологічний гігант, що стоїть за Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, має низку вакансій початкового рівня, які починаються із зарплати у близько 200 000 доларів, повідомляє Entrepreneur, пише УНН.

Деталі

Техгігант цього року роздає астрономічні пропозиції роботи провідним талантам у сфері штучного інтелекту - від мільярдів 28-річного Александра Вана до сотень мільйонів колишнього інженера Apple.

Зараз компанія, ринкова капіталізація якої становить близько 1,83 трильйона доларів, наймає на низку посад початкового рівня, багато з яких починаються із зарплати у близько 200 000 доларів на рік (і все, що потрібно - це ступінь бакалавра).

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг очолює кампанію за високу оплату праці та давно цінує навички, а не освіту. У липні 2024 року Цукерберг заявив Bloomberg, що він цінує людей, які можуть "чомусь навчитися та [довести] це до відмінного рівня".

І він готовий платити, щоб досягти цього. Після того, як Цукерберг інвестував 14,3 мільярда доларів у компанію Вана, Scale AI, він у червневому листі повідомив співробітникам, що вважає, що "це буде початком нової ери для людства, і я повністю відданий тому, щоб зробити все необхідне, щоб Meta стала лідером".

Fortune знайшов кілька посад інженера-програміста початкового рівня, які вимагають лише ступеня бакалавра та певного досвіду. Наприклад, одна посада, інженер-програміст (Product), починається від 178 000 доларів і вимагає лише одного року досвіду у кодуванні.

Інша посада, інженер-програміст (Fullstack), починається від 176 000 доларів і вимагає лише ступеня бакалавра та завершення "одного курсу університетського рівня, одного дослідницького проекту або одного стажування", що включає наступне: PHP та Hack; C++; Python; React framework; великомасштабна інфраструктура та фреймворки для зберігання сутностей; великомасштабна інфраструктура та фреймворки для зберігання об'єктів; або сортування та вирішення проблем із кодуванням.

Третя посада інженера-програміста вимагає 12 місяців досвіду та починається від 258 000 доларів.

