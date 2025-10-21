Meta наймає працівників початкового рівня, пропонуючи близько $200 000 і вище - ЗМІ

$41.760.03
48.660.10
ukenru
09:34 • 3914 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 8028 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 10134 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 11961 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 21798 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 19553 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 16631 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 28155 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 48441 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 39501 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Популярнi новини
У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу21 жовтня, 01:14 • 21483 перегляди
Іспанія передасть Україні 70 генераторів для зміцнення енергосистемиVideo21 жовтня, 01:40 • 9308 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 12085 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail05:58 • 13490 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 10329 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 10664 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 21760 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 32132 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 89380 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 60513 перегляди
УНН Lite
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail05:58 • 13783 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 19584 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 76039 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 70890 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 90762 перегляди
Facebook

Meta наймає працівників початкового рівня, пропонуючи близько $200 000 і вище - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1226 перегляди

Технологічний гігант Meta пропонує низку вакансій початкового рівня із зарплатою близько 200 000 доларів на рік, вимагаючи лише ступінь бакалавра. Компанія активно наймає таланти у сфері штучного інтелекту, а її генеральний директор Марк Цукерберг цінує навички вище за освіту.

Meta наймає працівників початкового рівня, пропонуючи близько $200 000 і вище - ЗМІ

Meta, технологічний гігант, що стоїть за Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, має низку вакансій початкового рівня, які починаються із зарплати у близько 200 000 доларів, повідомляє Entrepreneur, пише УНН.

Деталі

Техгігант цього року роздає астрономічні пропозиції роботи провідним талантам у сфері штучного інтелекту - від мільярдів 28-річного Александра Вана до сотень мільйонів колишнього інженера Apple.

Зараз компанія, ринкова капіталізація якої становить близько 1,83 трильйона доларів, наймає на низку посад початкового рівня, багато з яких починаються із зарплати у близько 200 000 доларів на рік (і все, що потрібно - це ступінь бакалавра).

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг очолює кампанію за високу оплату праці та давно цінує навички, а не освіту. У липні 2024 року Цукерберг заявив Bloomberg, що він цінує людей, які можуть "чомусь навчитися та [довести] це до відмінного рівня".

І він готовий платити, щоб досягти цього. Після того, як Цукерберг інвестував 14,3 мільярда доларів у компанію Вана, Scale AI, він у червневому листі повідомив співробітникам, що вважає, що "це буде початком нової ери для людства, і я повністю відданий тому, щоб зробити все необхідне, щоб Meta стала лідером".

Fortune знайшов кілька посад інженера-програміста початкового рівня, які вимагають лише ступеня бакалавра та певного досвіду. Наприклад, одна посада, інженер-програміст (Product), починається від 178 000 доларів і вимагає лише одного року досвіду у кодуванні.

Інша посада, інженер-програміст (Fullstack), починається від 176 000 доларів і вимагає лише ступеня бакалавра та завершення "одного курсу університетського рівня, одного дослідницького проекту або одного стажування", що включає наступне: PHP та Hack; C++; Python; React framework; великомасштабна інфраструктура та фреймворки для зберігання сутностей; великомасштабна інфраструктура та фреймворки для зберігання об'єктів; або сортування та вирішення проблем із кодуванням.

Третя посада інженера-програміста вимагає 12 місяців досвіду та починається від 258 000 доларів.

Meta розробляє нові правила для ШІ, які стосуються чутливих тем щодо дітей29.09.25, 15:11 • 3077 переглядiв

Юлія Шрамко

