Meta разрабатывает новые правила для ИИ, касающиеся чувствительных тем о детях

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:40 • 2078 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 9774 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 9774 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 15939 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10072 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26452 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48089 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69850 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50631 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44294 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
92%
755мм
Популярные новости
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов29 сентября, 03:06 • 10410 просмотра
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 11897 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 19242 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 12055 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 9164 просмотра
публикации
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы12:39 • 554 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 9778 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 9588 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 12300 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 72030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Андрей Сибига
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Польша
Европа
Молдова
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 4490 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 19453 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 26410 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 36120 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 99267 просмотра
Актуальное
ТикТок
Instagram
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot

Meta разрабатывает новые правила для ИИ, касающиеся чувствительных тем о детях

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Meta разрабатывает новые рекомендации для обучения своего чат-бота с искусственным интеллектом, касающиеся сексуальной эксплуатации детей и других высокорискованных тем. Это происходит после проверки Федеральной торговой комиссией и запрещает чат-ботам создавать контент, описывающий или одобряющий сексуальные отношения с участием детей.

Meta разрабатывает новые правила для ИИ, касающиеся чувствительных тем о детях

Внутренний документ Meta раскрывает новейшие рекомендации, которые компания использует для обучения и оценки своего чат-бота с искусственным интеллектом по одному из самых чувствительных онлайн-вопросов: сексуальной эксплуатации детей. Об этом сообщает Business Insider, пишет УНН.

Детали

Рекомендации, используемые подрядчиками для проверки того, как чат-бот Meta реагирует на сексуальную эксплуатацию детей, насильственные преступления и другие категории высокого риска, определяют, какой тип контента разрешен или считается "вопиюще неприемлемым".

Этот недавно обнаруженный учебный документ появился после недавней проверки чат-ботов с искусственным интеллектом Федеральной торговой комиссией. Ранее в этом месяце агентство приказало Meta, OpenAI, Google, CharacterAI и другим производителям чат-ботов раскрыть, как они разрабатывают, управляют и монетизируют своих чат-ботов, включая то, как они обрабатывают входные данные для генерации результатов, и какие меры предосторожности они внедряют для предотвращения потенциального вреда детям.

Запрос FTC произошел после того, как Reuters получила внутренние рекомендации, которые показали, что Meta позволяет своему чат-боту "вовлекать ребенка в разговоры, которые являются романтическими или чувственными". Meta с тех пор заявила, что пересмотрела свою политику, чтобы удалить эти положения. В августе Meta сообщила Reuters, что эта формулировка была ошибочно включена и удалена из документа о политике.

Рекомендации, полученные Business Insider, знаменуют собой отход от предыдущих рекомендаций, о которых сообщало Reuters, поскольку теперь они четко указывают, что чат-боты должны отказываться от любых запросов, которые требуют сексуальной ролевой игры с участием несовершеннолетних. Подрядчики в настоящее время используют эти пересмотренные рекомендации для обучения, по словам лица, знакомого с этим вопросом.

В августе сенатор Джош Хоули дал генеральному директору Meta Марку Цукербергу время до 19 сентября, чтобы передать проекты правил объемом более 200 страниц, регулирующих поведение чат-ботов, а также руководства по правоприменению, системы возрастного ограничения и оценки рисков.

Google запускает игрового помощника с искусственным интеллектом для Android-геймеров23.09.25, 18:20 • 2562 просмотра

Meta пропустила этот первоначальный срок и на этой неделе сообщила Business Insider, что в настоящее время предоставила свою первую партию документов после решения технической проблемы. Она заявила, что будет продолжать предоставлять дополнительные записи и стремится сотрудничать с офисом Хоули.

Согласно рекомендациям, с которыми ознакомился Business Insider, Meta запрещает чат-ботам создавать любой контент, который описывает или одобряет сексуальные отношения между детьми и взрослыми, поощряет или позволяет сексуальное насилие над детьми, изображает участие детей в порнографии или сексуальных услугах, или предоставляет инструкции по получению материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Они также прямо запрещают сексуализацию детей в возрасте до 13 лет, в частности через ролевые игры.

Политика Meta позволяет ИИ участвовать в деликатных обсуждениях по эксплуатации детей, но только в образовательном контексте. Приемлемые ответы включают объяснение поведения, связанного с домогательством детей, в общих чертах, обсуждение сексуального насилия над детьми в академических условиях или предоставление несовершеннолетним несексуальных советов по социальным ситуациям.

Ролевые игры разрешены только в том случае, если персонаж чат-бота описывается как такой, которому 18 лет или более, а нечувствительный контент, связанный с романтикой, может быть создан, если его оформить как литературу или вымышленное повествование, например, историю в стиле "Ромео и Джульетта".

Дополнение

OpenAI, Oracle и SoftBank во вторник объявили о планах создания пяти новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в США в рамках своего амбициозного проекта Stargate.

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
Марк Цукерберг
OpenAI
Reuters
Соединённые Штаты
Google