Google запускает игрового помощника с искусственным интеллектом для Android-геймеров

Эксклюзив
13:28 • 4620 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 16555 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 14083 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 40036 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 34470 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 34247 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48379 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48808 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44717 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69851 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 34321 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 30772 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 13898 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 18158 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 15981 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 16565 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 16068 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 30896 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 34454 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 40046 просмотра
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Дания
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 6440 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 73358 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 35438 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 50892 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 102404 просмотра
МиГ-31
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
E-6 Mercury
Детонатор

Google запускает игрового помощника с искусственным интеллектом для Android-геймеров

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Google представила мобильного помощника на базе ИИ, который будет давать подсказки во время игр. Это часть стратегии компании по повышению вовлеченности пользователей Android и Play Store.

Google запускает игрового помощника с искусственным интеллектом для Android-геймеров

Google представила нового мобильного помощника на основе искусственного интеллекта, который будет помогать геймерам в режиме реального времени, предоставляя подсказки во время игр. Эта инициатива является частью более масштабной стратегии компании по повышению вовлеченности пользователей платформы Android и Play Store. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания, принадлежащая Alphabet Inc., заявила во вторник, что в ближайшие месяцы сделает функцию искусственного интеллекта доступной в выбранных играх. Геймеры могут попросить помощника, использующего модели искусственного интеллекта Google, интерпретировать происходящее на экране. В ответ помощник предлагает разговорные подсказки, в идеале, чтобы пользователям не приходилось выходить из игры, чтобы найти обучающие материалы онлайн 

- говорится в материале Bloomberg.

По словам компании, создание активных агентов, способных выполнять задачи и взаимодействовать с игровой средой, помогает Google выходить за рамки традиционных помощников и предлагать пользователям новые способы развлечений. Конкуренты, такие как OpenAI и Anthropic, уже разрабатывают подобных агентов для бронирования билетов, заказа еды и помощи с кодированием.

Массовый сбой в работе Google и YouTube: что известно04.09.25, 12:50 • 4183 просмотра

Помимо игрового помощника, Google анонсировала централизованный профиль игрока в Play Store, где отображаются достижения, прогресс в играх и активность на форумах сообщества, подобно другим игровым платформам. Обновление также включает новые лиги с ограниченным временем, где пользователи могут зарабатывать виртуальные баллы – первая лига стартует 10 октября в популярной игре Subway Surfers.

По данным компании, рост доходов от подписок, платформ и устройств, включая Play Store, составил 20% во втором квартале, достигнув 11,2 миллиарда долларов. Это делает сегмент одним из самых динамичных в бизнесе Alphabet. Аналогичные шаги предпринимает и Apple, которая в этом году представила отдельное приложение "Игры" для iOS, демонстрирующее достижения и активность друзей.

Google "закрывает двери": с 2027 года Android будет блокировать установку непроверенных приложений26.08.25, 15:52 • 3178 просмотров

Степан Гафтко

Alphabet Inc.
OpenAI
Google Play
Bloomberg L.P.
Apple Inc.
YouTube
Google