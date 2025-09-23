Google запускает игрового помощника с искусственным интеллектом для Android-геймеров
Киев • УНН
Google представила мобильного помощника на базе ИИ, который будет давать подсказки во время игр. Это часть стратегии компании по повышению вовлеченности пользователей Android и Play Store.
Google представила нового мобильного помощника на основе искусственного интеллекта, который будет помогать геймерам в режиме реального времени, предоставляя подсказки во время игр. Эта инициатива является частью более масштабной стратегии компании по повышению вовлеченности пользователей платформы Android и Play Store. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Компания, принадлежащая Alphabet Inc., заявила во вторник, что в ближайшие месяцы сделает функцию искусственного интеллекта доступной в выбранных играх. Геймеры могут попросить помощника, использующего модели искусственного интеллекта Google, интерпретировать происходящее на экране. В ответ помощник предлагает разговорные подсказки, в идеале, чтобы пользователям не приходилось выходить из игры, чтобы найти обучающие материалы онлайн
По словам компании, создание активных агентов, способных выполнять задачи и взаимодействовать с игровой средой, помогает Google выходить за рамки традиционных помощников и предлагать пользователям новые способы развлечений. Конкуренты, такие как OpenAI и Anthropic, уже разрабатывают подобных агентов для бронирования билетов, заказа еды и помощи с кодированием.
Массовый сбой в работе Google и YouTube: что известно04.09.25, 12:50 • 4183 просмотра
Помимо игрового помощника, Google анонсировала централизованный профиль игрока в Play Store, где отображаются достижения, прогресс в играх и активность на форумах сообщества, подобно другим игровым платформам. Обновление также включает новые лиги с ограниченным временем, где пользователи могут зарабатывать виртуальные баллы – первая лига стартует 10 октября в популярной игре Subway Surfers.
По данным компании, рост доходов от подписок, платформ и устройств, включая Play Store, составил 20% во втором квартале, достигнув 11,2 миллиарда долларов. Это делает сегмент одним из самых динамичных в бизнесе Alphabet. Аналогичные шаги предпринимает и Apple, которая в этом году представила отдельное приложение "Игры" для iOS, демонстрирующее достижения и активность друзей.
Google "закрывает двери": с 2027 года Android будет блокировать установку непроверенных приложений26.08.25, 15:52 • 3178 просмотров