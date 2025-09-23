Google запускає ігрового помічника зі штучним інтелектом для Android-геймерів
Київ • УНН
Google представила мобільного помічника на базі ШІ, який надаватиме підказки під час ігор. Це частина стратегії компанії щодо підвищення залученості користувачів Android та Play Store.
Google представила нового мобільного помічника на основі штучного інтелекту, який допомагатиме геймерам у режимі реального часу, надаючи підказки під час ігор. Ця ініціатива є частиною масштабнішої стратегії компанії щодо підвищення залученості користувачів платформи Android та Play Store. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Компанія, що належить Alphabet Inc., заявила у вівторок, що найближчими місяцями зробить функцію штучного інтелекту доступною у вибраних іграх. Геймери можуть попросити помічника, який використовує моделі штучного інтелекту Google, інтерпретувати те, що відбувається на екрані. У відповідь помічник пропонує розмовні підказки, в ідеалі, щоб користувачам не доводилося виходити з гри, щоб знайти навчальні матеріали онлайн
За словами компанії, створення активних агентів, здатних виконувати завдання та взаємодіяти з ігровим середовищем, допомагає Google виходити за рамки традиційних помічників і пропонувати користувачам нові способи розваг. Конкуренти, такі як OpenAI та Anthropic, уже розробляють подібних агентів для бронювання квитків, замовлення їжі та допомоги з кодуванням.
Крім ігрового помічника, Google анонсувала централізований профіль гравця в Play Store, де відображаються досягнення, прогрес у іграх та активність на форумах спільноти, подібно до інших ігрових платформ. Оновлення також включає нові ліги з обмеженим часом, де користувачі можуть заробляти віртуальні бали – перша ліга стартує 10 жовтня у популярній грі Subway Surfers.
За даними компанії, зростання доходів від підписок, платформ та пристроїв, включно з Play Store, склало 20% у другому кварталі, досягнувши 11,2 мільярда доларів. Це робить сегмент одним із найдинамічніших у бізнесі Alphabet. Аналогічні кроки робить і Apple, яка цього року представила окремий додаток "Ігри" для iOS, що демонструє досягнення та активність друзів.
