Ексклюзив
13:28 • 4366 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 15985 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 13699 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 39453 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 34173 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 34043 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 48257 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 48731 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 44665 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 69811 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Google запускає ігрового помічника зі штучним інтелектом для Android-геймерів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Google представила мобільного помічника на базі ШІ, який надаватиме підказки під час ігор. Це частина стратегії компанії щодо підвищення залученості користувачів Android та Play Store.

Google запускає ігрового помічника зі штучним інтелектом для Android-геймерів

Google представила нового мобільного помічника на основі штучного інтелекту, який допомагатиме геймерам у режимі реального часу, надаючи підказки під час ігор. Ця ініціатива є частиною масштабнішої стратегії компанії щодо підвищення залученості користувачів платформи Android та Play Store. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія, що належить Alphabet Inc., заявила у вівторок, що найближчими місяцями зробить функцію штучного інтелекту доступною у вибраних іграх. Геймери можуть попросити помічника, який використовує моделі штучного інтелекту Google, інтерпретувати те, що відбувається на екрані. У відповідь помічник пропонує розмовні підказки, в ідеалі, щоб користувачам не доводилося виходити з гри, щоб знайти навчальні матеріали онлайн 

- йдеться в матеріалі Вloomberg.

За словами компанії, створення активних агентів, здатних виконувати завдання та взаємодіяти з ігровим середовищем, допомагає Google виходити за рамки традиційних помічників і пропонувати користувачам нові способи розваг. Конкуренти, такі як OpenAI та Anthropic, уже розробляють подібних агентів для бронювання квитків, замовлення їжі та допомоги з кодуванням.

Масовий збій у роботі Google та YouTube: що відомо04.09.25, 12:50 • 4183 перегляди

Крім ігрового помічника, Google анонсувала централізований профіль гравця в Play Store, де відображаються досягнення, прогрес у іграх та активність на форумах спільноти, подібно до інших ігрових платформ. Оновлення також включає нові ліги з обмеженим часом, де користувачі можуть заробляти віртуальні бали – перша ліга стартує 10 жовтня у популярній грі Subway Surfers.

За даними компанії, зростання доходів від підписок, платформ та пристроїв, включно з Play Store, склало 20% у другому кварталі, досягнувши 11,2 мільярда доларів. Це робить сегмент одним із найдинамічніших у бізнесі Alphabet. Аналогічні кроки робить і Apple, яка цього року представила окремий додаток "Ігри" для iOS, що демонструє досягнення та активність друзів.

Google "закриває двері": з 2027 року Android блокуватиме встановлення неперевірених додатків26.08.25, 15:52 • 3177 переглядiв

Степан Гафтко

