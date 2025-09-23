Google запускає ігрового помічника зі штучним інтелектом для Android-геймерів

Google представила нового мобільного помічника на основі штучного інтелекту, який допомагатиме геймерам у режимі реального часу, надаючи підказки під час ігор. Ця ініціатива є частиною масштабнішої стратегії компанії щодо підвищення залученості користувачів платформи Android та Play Store. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія, що належить Alphabet Inc., заявила у вівторок, що найближчими місяцями зробить функцію штучного інтелекту доступною у вибраних іграх. Геймери можуть попросити помічника, який використовує моделі штучного інтелекту Google, інтерпретувати те, що відбувається на екрані. У відповідь помічник пропонує розмовні підказки, в ідеалі, щоб користувачам не доводилося виходити з гри, щоб знайти навчальні матеріали онлайн - йдеться в матеріалі Вloomberg.

За словами компанії, створення активних агентів, здатних виконувати завдання та взаємодіяти з ігровим середовищем, допомагає Google виходити за рамки традиційних помічників і пропонувати користувачам нові способи розваг. Конкуренти, такі як OpenAI та Anthropic, уже розробляють подібних агентів для бронювання квитків, замовлення їжі та допомоги з кодуванням.

Крім ігрового помічника, Google анонсувала централізований профіль гравця в Play Store, де відображаються досягнення, прогрес у іграх та активність на форумах спільноти, подібно до інших ігрових платформ. Оновлення також включає нові ліги з обмеженим часом, де користувачі можуть заробляти віртуальні бали – перша ліга стартує 10 жовтня у популярній грі Subway Surfers.

За даними компанії, зростання доходів від підписок, платформ та пристроїв, включно з Play Store, склало 20% у другому кварталі, досягнувши 11,2 мільярда доларів. Це робить сегмент одним із найдинамічніших у бізнесі Alphabet. Аналогічні кроки робить і Apple, яка цього року представила окремий додаток "Ігри" для iOS, що демонструє досягнення та активність друзів.

