Масовий збій у роботі Google та YouTube: що відомо
Київ • УНН
Користувачі по всьому світу повідомляють про масові збої в роботі сервісів Google та YouTube. Найбільше проблем виникло з Google Maps, Google Search та Google Drive.
З різних країн користувачі повідомляють про масові збої в роботі сервісів Google та YouTube. Про це йдеться на порталі Downdetector, пише УНН.
Деталі
Зазначається, перші скарги почали надходити ще в понеділок близько 10:00. Найбільшу кількість звернень зареєстровано в таких країнах як Німеччина та Нідерланди, також проблеми відзначають також у Великій Британії, Франції, Італії, США, Індії та низки інших країн.
Найбільше проблем виникло з Google Maps - 53% від усіх звернень. Ще 29% скарг стосуються Google Search, а 18% - неполадок у роботі Google Drive.
Найчастіше користувачі скаржаться на перебої в роботі пошукової системи, збої на сайті та труднощі зі входом в акаунт.
Компанія поки не коментувала збій.
Доповнення
Компанія Google входить до складу холдингу Alphabet, до якого також входять Android, YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital і Google X.
Нагадаємо
Останній великий збій в Google трапився 12 червня 2025 року. Тоді не працювала низка популярних сервісів, таких як Spotify, Discord, Facebook, Twitch, Amazon, Cloudflare, Instagram та інші, а не лише сайти Google. Жодна з компаній не пояснила причини.