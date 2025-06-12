У роботі Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube стався масштабний збій
Київ • УНН
В Україні зафіксовано збої в роботі Google, Google Cloud та Discord. Проблеми з доступом до сервісів спостерігаються по всьому світу, як і з ChatGPT днями.
По всьому світу масштабні збої в Google, Discord, Spotify, Twitch, Amazon, Snapchat. В Україні користувачі скаржаться на роботу Google, Google Cloud та Discord. Про це пише УНН з посиланням на Downdetector.
Деталі
Відповідно до DownDetector, в Україні фіксується збій в роботі Google, Google Cloud та Discord. Наприклад, у Google та Google Cloud спостерігаються збої в роботі сайтів та з’єднання. В Discord користувачі скаржаться на роботу додатку.
Також проблеми з Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube спостерігаються по всьому світу.
Нагадаємо
Днями тисячі користувачів по всьому світу зіткнулися з проблемами доступу до ChatGPT та генерації зображень.