У роботі Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube стався масштабний збій

По всьому світу масштабні збої в Google, Discord, Spotify, Twitch, Amazon, Snapchat. В Україні користувачі скаржаться на роботу Google, Google Cloud та Discord. Про це пише УНН з посиланням на Downdetector.

Деталі

Відповідно до DownDetector, в Україні фіксується збій в роботі Google, Google Cloud та Discord. Наприклад, у Google та Google Cloud спостерігаються збої в роботі сайтів та з’єднання. В Discord користувачі скаржаться на роботу додатку.

Також проблеми з Google, Discord, Spotify, Amazon, YouTube спостерігаються по всьому світу.

Нагадаємо

Днями тисячі користувачів по всьому світу зіткнулися з проблемами доступу до ChatGPT та генерації зображень.