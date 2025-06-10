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Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
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ChatGPT частково недоступний: OpenAI зіткнувся з перебоями в роботі

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Тисячі користувачів по всьому світу зіткнулися з проблемами доступу до ChatGPT та генерації зображень. OpenAI працює над відновленням сервісу, збій впливає на мобільну та браузерну версії.

ChatGPT частково недоступний: OpenAI зіткнувся з перебоями в роботі

Користувачі інструменту штучного інтелекту ChatGPT повідомили про збої у вівторок вранці. Впродовж першої половини дня ішлося про зростання проблем із використанням програмного забезпечення у всьому світі.

Передає УНН із посиланням на The Economic Times.

Деталі

ChatGPT від OpenAI переживає масштабний збій, що зачіпає тисячі користувачів по всьому світу, які не можуть отримати доступ до чат-бота або генерувати зображення.

Перебої впливають як на мобільний додаток, так і на браузерну версію ШІ-помічника. Сервіс зображень Sora також іноді недоступний або важкодоступний.

OpenAI визнав наявність проблем, і зараз тривають роботи з відновлення.

Нагадаємо

УНН передавав, що у середині травня, по всьому світу відбувався масштабний збій у роботі чатбота ChatGPT.

Apple зосередиться на оновленнях ПЗ, але є питання до розробки ШІ, тарифів та перенесення виробництва. Можливий редизайн інтерфейсу та зміна назв ОС.

Для навчання ШІ використали сценарії понад 130 тисяч фільмів і серіалів без згоди авторів: дослідження09.06.25, 13:51 • 2614 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
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