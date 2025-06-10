ChatGPT частково недоступний: OpenAI зіткнувся з перебоями в роботі

Користувачі інструменту штучного інтелекту ChatGPT повідомили про збої у вівторок вранці. Впродовж першої половини дня ішлося про зростання проблем із використанням програмного забезпечення у всьому світі.

Передає УНН із посиланням на The Economic Times.

Деталі

ChatGPT від OpenAI переживає масштабний збій, що зачіпає тисячі користувачів по всьому світу, які не можуть отримати доступ до чат-бота або генерувати зображення.

Перебої впливають як на мобільний додаток, так і на браузерну версію ШІ-помічника. Сервіс зображень Sora також іноді недоступний або важкодоступний.

OpenAI визнав наявність проблем, і зараз тривають роботи з відновлення.

Нагадаємо

УНН передавав, що у середині травня, по всьому світу відбувався масштабний збій у роботі чатбота ChatGPT.

Apple зосередиться на оновленнях ПЗ, але є питання до розробки ШІ, тарифів та перенесення виробництва. Можливий редизайн інтерфейсу та зміна назв ОС.

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