Apple представить оновлення на WWDC 2025: чи будуть вони "захопливими", на тлі проблем у розробках - невідомо

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 40668 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 103964 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 57899 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 79341 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 79329 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 53040 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 172381 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 113671 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 168921 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 95125 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+32°
4м/с
49%
747мм
Популярнi новини

Атака на Запоріжжя: ворог наніс понад півтисячі ударів по 16 населених пунктах

8 червня, 04:12 • 19454 перегляди

Втрати ворога за добу: ліквідовано 1120 окупантів, збито літак та 7 ракет

8 червня, 04:44 • 14472 перегляди

США: рф готує потужний удар по Україні як помсту за операцію "Павутина" - Reuters

8 червня, 05:17 • 16747 перегляди

Протести в Лос-Анджелесі через імміграційні рейди: Трамп направив бійців Нацгвардії

8 червня, 07:09 • 14860 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

08:18 • 14206 перегляди
Публікації

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

08:18 • 14322 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 172380 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 161408 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 159488 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 203593 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 78158 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 102384 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 168920 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 146207 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 186059 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Apple представить оновлення на WWDC 2025: чи будуть вони "захопливими", на тлі проблем у розробках - невідомо

Київ • УНН

 • 806 перегляди

На WWDC 2025 Apple зосередиться на оновленнях ПЗ, але є питання до розробки ШІ, тарифів та перенесення виробництва. Можливий редизайн інтерфейсу та зміна назв ОС.

Apple представить оновлення на WWDC 2025: чи будуть вони "захопливими", на тлі проблем у розробках - невідомо

Як і в попередні роки, компанія зосередиться на оновленнях програмного забезпечення та нових технологіях. Але цього року Apple стикається з проблемами, пов'язаними з розробкою штучного інтелекту, тарифами та перенесенням виробництва з Китаю. 

Передає УНН із посиланням на Business Insider та Bloomberg.

Деталі

WWDC 2025, щорічна конференція розробників Apple, розпочнеться о 10:00 за тихоокеанським часом / 13:00 за східним часом у понеділок.Минулого року захід був примітний своєю зосередженістю на штучному інтелекті. У цьому році аналітики очікують, що на заході Apple WWDC 2025 будуть представлені оновлення користувацького інтерфейсу. Втім є "ложка дьогтю в бочці меду" - аналітики нагадують, що нинішні очікування пов'язані з питаннями, які виникли зокрема:

  • і до темпів та якості розробки штучного інтелекту;
    • графіки та інновацій - Apple Intelligence відстає від графіка:
      • складнощів на тлі боротьби тарифних планів Китай-США;
        • перенесення виробництва з Китаю.

          Оголошення WWDC будуть відносно поетапними та стриманими, можливо, за винятком ймовірного візуального перегляду користувацького інтерфейсу

          - пояснив аналітик JPMorgan Самік Чаттерджі Business Insider.

          На чому зосередився Apple останнім часом

          Як і в попередні роки, компанія зосередиться на оновленнях програмного забезпечення та нових технологіях, включаючи наступну версію iOS. За чутками, вона матиме найзначніші зміни в дизайні з моменту появи iOS 7. 

          Звіти припускають, що новий дизайн може містити елементи, що відсилають до visionOS, програмного забезпечення, що працює на просторовій обчислювальній гарнітурі Apple Vision Pro. Це означає, що нова ОС може мати прозорий інтерфейс та більш круглі значки програм, які відійдуть від традиційного квадратного формату сьогодні.

          Apple випустить iOS 26 та macOS 26 у рамках ребрендингу та редизайну програмного забезпечення29.05.25, 09:07 • 3278 переглядiв

          Візуальний редизайн може бути впроваджений у всій екосистемі Apple (включаючи навіть CarPlay), забезпечуючи більш плавний досвід для споживачів, які переміщуються між своїми різними пристроями.

          Apple змінить назви своїх операційних систем

          Apple оголосить про зміну системи найменувань для iOS на цьогорічній WWDC. Замість того, щоб анонсувати наступну версію iOS як iOS 19, операційні системи Apple перейдуть на назви за роком.

          Тобто, користувачі зможуть побачити запуск iOS 26, поряд з ОС для інших продуктів, включаючи adOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26.

          Як йдуть справи зі штучним інтелектом?

          За даними аналітиків, компанія зайшла в глухий кут у гонці штучного інтелекту, оголошуючи про можливості ШІ, які ще не були випущені. Це змусило навіть деяких експертів Apple звинуватити компанію в рекламі порожніх інструментів.

          Apple випустила кілька інструментів штучного інтелекту, таких як Image Playground, Genmoji, Writing Tools, Photos Clean Up та інші. Але також важливо зазначити, що обіцянка покращеного Siri, персоналізованого для кінцевого користувача та здатного виконувати дії в ваших програмах, була відкладена.

          Apple звернулася до зовнішніх компаній, таких як OpenAI, щоб надати своєму iPhone поштовх у плані можливостей штучного інтелекту. На WWDC вона також може оголосити про підтримку інших чат-ботів зі штучним інтелектом.

          Інші оновлення з ШІ

          За повідомленнями, додаток "Здоров'я" від Apple незабаром може включати технологію штучного інтелекту, яка може включати чат-бота для здоров'я та генеративні аналітичні дані ШІ, що надають персоналізовані пропозиції щодо здоров'я на основі даних користувача.

          Apple, ймовірно, максимально використає низку менших оновлень ОС, що включають ШІ, враховуючи її невражаючий прогрес, пишуть ЗМІ. 

          Звіти свідчать, що ці оновлення можуть включати, наприклад, функції керування батареєю на базі ШІ та додаток "Ярлики" на базі ШІ.

          Нагадаємо

          Apple подала апеляцію на вимоги Єврокомісії щодо розкриття даних користувачів стороннім розробникам згідно з DMA. Компанія вважає, що це порушує конфіденційність та обмежує інновації.

          Apple тестує зарядні пристрої MagSafe на 45 Вт, що підтримують Qi2. Нове обладнання може дебютувати разом з iPhone 17, презентація якого очікується восени 2025 року.

          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

          Новини СвітуТехнології
          JPMorgan Chase
          OpenAI
          Європейська комісія
          Bloomberg
          Китайська Народна Республіка
          Apple
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9