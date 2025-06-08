Apple представить оновлення на WWDC 2025: чи будуть вони "захопливими", на тлі проблем у розробках - невідомо

Як і в попередні роки, компанія зосередиться на оновленнях програмного забезпечення та нових технологіях. Але цього року Apple стикається з проблемами, пов'язаними з розробкою штучного інтелекту, тарифами та перенесенням виробництва з Китаю.

Передає УНН із посиланням на Business Insider та Bloomberg.

Деталі

WWDC 2025, щорічна конференція розробників Apple, розпочнеться о 10:00 за тихоокеанським часом / 13:00 за східним часом у понеділок.Минулого року захід був примітний своєю зосередженістю на штучному інтелекті. У цьому році аналітики очікують, що на заході Apple WWDC 2025 будуть представлені оновлення користувацького інтерфейсу. Втім є "ложка дьогтю в бочці меду" - аналітики нагадують, що нинішні очікування пов'язані з питаннями, які виникли зокрема:

і до темпів та якості розробки штучного інтелекту;

графіки та інновацій - Apple Intelligence відстає від графіка:

складнощів на тлі боротьби тарифних планів Китай-США;

перенесення виробництва з Китаю.

Оголошення WWDC будуть відносно поетапними та стриманими, можливо, за винятком ймовірного візуального перегляду користувацького інтерфейсу - пояснив аналітик JPMorgan Самік Чаттерджі Business Insider.

На чому зосередився Apple останнім часом

Як і в попередні роки, компанія зосередиться на оновленнях програмного забезпечення та нових технологіях, включаючи наступну версію iOS. За чутками, вона матиме найзначніші зміни в дизайні з моменту появи iOS 7.

Звіти припускають, що новий дизайн може містити елементи, що відсилають до visionOS, програмного забезпечення, що працює на просторовій обчислювальній гарнітурі Apple Vision Pro. Це означає, що нова ОС може мати прозорий інтерфейс та більш круглі значки програм, які відійдуть від традиційного квадратного формату сьогодні.

Apple випустить iOS 26 та macOS 26 у рамках ребрендингу та редизайну програмного забезпечення

Візуальний редизайн може бути впроваджений у всій екосистемі Apple (включаючи навіть CarPlay), забезпечуючи більш плавний досвід для споживачів, які переміщуються між своїми різними пристроями.

Apple змінить назви своїх операційних систем

Apple оголосить про зміну системи найменувань для iOS на цьогорічній WWDC. Замість того, щоб анонсувати наступну версію iOS як iOS 19, операційні системи Apple перейдуть на назви за роком.

Тобто, користувачі зможуть побачити запуск iOS 26, поряд з ОС для інших продуктів, включаючи adOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26.

Як йдуть справи зі штучним інтелектом?

За даними аналітиків, компанія зайшла в глухий кут у гонці штучного інтелекту, оголошуючи про можливості ШІ, які ще не були випущені. Це змусило навіть деяких експертів Apple звинуватити компанію в рекламі порожніх інструментів.

Apple випустила кілька інструментів штучного інтелекту, таких як Image Playground, Genmoji, Writing Tools, Photos Clean Up та інші. Але також важливо зазначити, що обіцянка покращеного Siri, персоналізованого для кінцевого користувача та здатного виконувати дії в ваших програмах, була відкладена.

Apple звернулася до зовнішніх компаній, таких як OpenAI, щоб надати своєму iPhone поштовх у плані можливостей штучного інтелекту. На WWDC вона також може оголосити про підтримку інших чат-ботів зі штучним інтелектом.

Інші оновлення з ШІ

За повідомленнями, додаток "Здоров'я" від Apple незабаром може включати технологію штучного інтелекту, яка може включати чат-бота для здоров'я та генеративні аналітичні дані ШІ, що надають персоналізовані пропозиції щодо здоров'я на основі даних користувача.

Apple, ймовірно, максимально використає низку менших оновлень ОС, що включають ШІ, враховуючи її невражаючий прогрес, пишуть ЗМІ.

Звіти свідчать, що ці оновлення можуть включати, наприклад, функції керування батареєю на базі ШІ та додаток "Ярлики" на базі ШІ.

Нагадаємо

Apple подала апеляцію на вимоги Єврокомісії щодо розкриття даних користувачів стороннім розробникам згідно з DMA. Компанія вважає, що це порушує конфіденційність та обмежує інновації.

Apple тестує зарядні пристрої MagSafe на 45 Вт, що підтримують Qi2. Нове обладнання може дебютувати разом з iPhone 17, презентація якого очікується восени 2025 року.