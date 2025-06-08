Apple представит обновления на WWDC 2025: будут ли они "захватывающими", на фоне проблем в разработках - неизвестно

Как и в предыдущие годы, компания сосредоточится на обновлениях программного обеспечения и новых технологиях. Но в этом году Apple сталкивается с проблемами, связанными с разработкой искусственного интеллекта, тарифами и переносом производства из Китая.

Передает УНН со ссылкой на Business Insider и Bloomberg.

Детали

WWDC 2025, ежегодная конференция разработчиков Apple, начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени в понедельник. В прошлом году мероприятие было примечательно своей сосредоточенностью на искусственном интеллекте. В этом году аналитики ожидают, что на мероприятии Apple WWDC 2025 будут представлены обновления пользовательского интерфейса. Впрочем, есть "ложка дегтя в бочке меда" - аналитики напоминают, что нынешние ожидания связаны с вопросами, которые возникли в частности:

и к темпам и качеству разработки искусственного интеллекта;

графики и инноваций - Apple Intelligence отстает от графика:

сложностей на фоне борьбы тарифных планов Китай-США;

переноса производства из Китая.

Объявления WWDC будут относительно поэтапными и сдержанными, возможно, за исключением вероятного визуального пересмотра пользовательского интерфейса - пояснил аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи Business Insider.

На чем сосредоточился Apple в последнее время

Как и в предыдущие годы, компания сосредоточится на обновлениях программного обеспечения и новых технологиях, включая следующую версию iOS. По слухам, она будет иметь самые значительные изменения в дизайне с момента появления iOS 7.

Отчеты предполагают, что новый дизайн может содержать элементы, отсылающие к visionOS, программному обеспечению, работающему на пространственной вычислительной гарнитуре Apple Vision Pro. Это означает, что новая ОС может иметь прозрачный интерфейс и более круглые значки программ, которые отойдут от традиционного квадратного формата сегодня.

Apple выпустит iOS 26 и macOS 26 в рамках ребрендинга и редизайна программного обеспечения

Визуальный редизайн может быть внедрен во всей экосистеме Apple (включая даже CarPlay), обеспечивая более плавный опыт для потребителей, которые перемещаются между своими различными устройствами.

Apple изменит названия своих операционных систем

Apple объявит об изменении системы наименований для iOS на нынешней WWDC. Вместо того, чтобы анонсировать следующую версию iOS как iOS 19, операционные системы Apple перейдут на названия по году.

То есть, пользователи смогут увидеть запуск iOS 26, наряду с ОС для других продуктов, включая adOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.

Как обстоят дела с искусственным интеллектом?

По данным аналитиков, компания зашла в тупик в гонке искусственного интеллекта, объявляя о возможностях ИИ, которые еще не были выпущены. Это заставило даже некоторых экспертов Apple обвинить компанию в рекламе пустых инструментов.

Apple выпустила несколько инструментов искусственного интеллекта, таких как Image Playground, Genmoji, Writing Tools, Photos Clean Up и другие. Но также важно отметить, что обещание улучшенного Siri, персонализированного для конечного пользователя и способного выполнять действия в ваших программах, было отложено.

Apple обратилась к внешним компаниям, таким как OpenAI, чтобы предоставить своему iPhone толчок в плане возможностей искусственного интеллекта. На WWDC она также может объявить о поддержке других чат-ботов с искусственным интеллектом.

Другие обновления с ИИ

По сообщениям, приложение "Здоровье" от Apple вскоре может включать технологию искусственного интеллекта, которая может включать чат-бота для здоровья и генеративные аналитические данные ИИ, предоставляющие персонализированные предложения по здоровью на основе данных пользователя.

Apple, вероятно, максимально использует ряд меньших обновлений ОС, включающих ИИ, учитывая ее не впечатляющий прогресс, пишут СМИ.

Отчеты свидетельствуют, что эти обновления могут включать, например, функции управления батареей на базе ИИ и приложение "Ярлыки" на базе ИИ.

Напомним

Apple подала апелляцию на требования Еврокомиссии относительно раскрытия данных пользователей сторонним разработчикам согласно с DMA. Компания считает, что это нарушает конфиденциальность и ограничивает инновации.

Apple тестирует зарядные устройства MagSafe на 45 Вт, поддерживающие Qi2. Новое оборудование может дебютировать вместе с iPhone 17, презентация которого ожидается осенью 2025 года.