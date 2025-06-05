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iPhone 17 може отримати зарядний пристрій MagSafe на 45 Вт

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Apple тестує зарядні пристрої MagSafe на 45 Вт, що підтримують Qi2. Нове обладнання може дебютувати разом з iPhone 17, презентація якого очікується восени 2025 року.

iPhone 17 може отримати зарядний пристрій MagSafe на 45 Вт

Apple готується суттєво прискорити бездротову зарядку у своїх майбутніх смартфонах. Про це свідчать витоки інсайдерської інформації від тайванського регулятора. Про це повідомляє The Verge, передає УНН.

Деталі

Інсайдер повідомив про тестування нових зарядних пристроїв MagSafe потужністю 45 Вт, які підтримують стандарт Qi2.2. Якщо інформація підтвердиться, нове обладнання може дебютувати разом із iPhone 17.

На сайті Національної комісії зв’язку Тайваню з’явилися записи про два зарядні пристрої Apple з номерами моделей A3502 та A3503. Обидві моделі підтримують однакові технічні характеристики, але відрізняються довжиною плетених кабелів — один метр або два метри.

Наразі iPhone 16 підтримує бездротову зарядку MagSafe потужністю до 25 Вт, а при використанні стандарту Qi — лише до 15 Вт. Перехід до 45-ватного MagSafe може стати помітним кроком уперед, особливо з урахуванням очікувань користувачів щодо швидкості заряджання нових пристроїв.

Apple оскаржує вимогу ЄС щодо обміну інформацією з технологічними конкурентами - Axios02.06.25, 10:42 • 2782 перегляди

Apple традиційно не коментує витоки, однак поява сертифікатів може свідчити про те, що компанія вже завершила розробку нових зарядних пристроїв і готується до їх презентації. Якщо це так, інноваційна зарядка може стати однією з ключових фішок iPhone 17, презентація якого очікується восени 2025 року.

Нагадаємо

На тлі прогнозованого підвищення літньої температури в Мічигані та решті територій Середнього Заходу США, виробники смартфонів попередили користувачів про небезпечні наслідки перегріву гаджетів. 

Лілія Набока

Лілія Набока

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