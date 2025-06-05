iPhone 17 може отримати зарядний пристрій MagSafe на 45 Вт
Київ • УНН
Apple тестує зарядні пристрої MagSafe на 45 Вт, що підтримують Qi2. Нове обладнання може дебютувати разом з iPhone 17, презентація якого очікується восени 2025 року.
Apple готується суттєво прискорити бездротову зарядку у своїх майбутніх смартфонах. Про це свідчать витоки інсайдерської інформації від тайванського регулятора. Про це повідомляє The Verge, передає УНН.
Деталі
Інсайдер повідомив про тестування нових зарядних пристроїв MagSafe потужністю 45 Вт, які підтримують стандарт Qi2.2. Якщо інформація підтвердиться, нове обладнання може дебютувати разом із iPhone 17.
На сайті Національної комісії зв’язку Тайваню з’явилися записи про два зарядні пристрої Apple з номерами моделей A3502 та A3503. Обидві моделі підтримують однакові технічні характеристики, але відрізняються довжиною плетених кабелів — один метр або два метри.
Наразі iPhone 16 підтримує бездротову зарядку MagSafe потужністю до 25 Вт, а при використанні стандарту Qi — лише до 15 Вт. Перехід до 45-ватного MagSafe може стати помітним кроком уперед, особливо з урахуванням очікувань користувачів щодо швидкості заряджання нових пристроїв.
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Apple традиційно не коментує витоки, однак поява сертифікатів може свідчити про те, що компанія вже завершила розробку нових зарядних пристроїв і готується до їх презентації. Якщо це так, інноваційна зарядка може стати однією з ключових фішок iPhone 17, презентація якого очікується восени 2025 року.
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