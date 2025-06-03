У США попереджають про ризик перегріву смартфонів у спеку
Київ • УНН
Apple і Samsung застерігають від використання телефонів при високих температурах, це може призвести до скорочення терміну служби батареї. Щоб уникнути перегріву, радять не залишати пристрої на сонці.
На тлі прогнозованого підвищення літньої спеки в Мічигані та решті Середнього Заходу, виробники смартфонів попередили користувачів про небезпечні наслідки перегріву гаджетів. Про це повідомляють УНН з посиланням на Detroit free press.
Деталі
Зробити попередження виробників мобільних приладів переконав довгостроковий прогноз погоди від Old Farmer's Almanac та Farmers' Almanac.
Смартфони лінійки iPhone та Galaxy від Samsung розроблені для роботи за температури від 0 до 32 градусів за Фаренгейтом.
Apple зазначає, що використання iPhone за дуже високих температур "може безповоротно скоротити термін служби батареї
Програми та ігри також можуть перевантажувати обчислювальні можливості телефону, що призводить до його нагрівання.
Apple також застерігає користувачів від використання пристроїв у певному діапазоні температур: від мінус 4 градусів до 43 градусів за Фаренгейтом.
Додатково
Щоб уникнути перегріву смартфонів у спекотну погоду, експерти радять:
- не залишати пристрій у автомобілі на сонці;
- уникати прямого сонячного світла на телефоні
протягом тривалого часу;
- не використовувати енергоємні додатки в умовах
високих температур;
- вимикати непотрібні додатки, щоб зменшити
навантаження на процесор;
- використовувати режим низького енергоспоживання,
якщо це можливо.
Ваш iPhone або Galaxy телефон подасть сигнали, коли стане занадто гарячим.
Samsung зазначає, що "доступ до певних функцій може тимчасово зависнути з метою захисту пристрою", коли він перевищує порогові значення температури. Моделі iPhone, і Galaxy, після повідомлень про перегрів, все ще дозволятимуть здійснювати екстрені дзвінки.
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